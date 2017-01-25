«Спартак» уступил СКА и лишился плей-офф. Но проиграл еще раньше
Поражение от лидера чемпионата поставило крест даже на теоретических шансах
красно-белых попасть в кубковый раунд. Однако по признанию главного тренера, его подопечные потеряли мотивацию еще раньше.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Забавный момент случился во втором периоде, когда «Спартак» за 22 секунды получил сначала 2-минутный штраф, а затем еще и 5+20. Болельщики начали было скандировать название известного мясного субпродукта, но в дело тут же включились барабанщики, фактически подавившие скандирование, что наверняка поможет избежать крупного штрафа.
Такие скандирования, конечно, зрителей не красят, пару человек с фанатского сектора за них вывели, однако в
В целом, за исключением этого эпизода, за пределами льда все прошло весьма спокойно. Да и с чего быть эксцессам — это ж не ЦСКА. В связи с этим не очень понятно, зачем было сгонять такое огромное количество полиции и закрывать целую трибуну, при том, что остальные были заполнены.
Было много детей. К сожалению, одной девочке лет 6−7 не повезло: шайба попала ей в голову, вылетев за борт после подправления на синей линии одного из игроков СКА. Ее тут же увезла скорая. Момента можно было бы избежать, будь стеклянные заграждения повыше на полметра — как в НХЛ.
ПЕЧАЛЬНЫЕ СЛОВА
По сравнению с матчем в понедельник, когда ЦСКА вдоволь покуражился, разгромив «Спартак», контраст во встрече со СКА был разителен. Высокая игровая дисциплина, дорабатываемые до конца эпизоды, четкое построение «лесенкой» в зоне защиты, позволявшее выжимать армейцев на периметр, и очень хорошие контратаки. При подборе сразу два нападающих убегали в среднюю зону, выжимая защитников соперника и создавая партнерам пространство. Если б еще мастерства хватало, но вот с этим проблемы налицо.
Это касается и реализации, и игры по позиции, да всего в совокупности. Как мог Кириллов с такой легкостью пускать Ковальчука за спину? И тут вопросы, понятно, к менеджменту.
По легионерам. Допустим, Свенссон. Хороший вратарь, нет сомнений, но КХЛ — не шведская лига. Там игроки каждый день спят дома. Тут — необъятные просторы, перелеты, гостиницы, очень плотный календарь, выжимающий из тебя все соки. Не просто так в НХЛ вратарей почти всегда отправляют в АХЛ на обкатку. Чтобы хотя бы привыкли к жесткому расписанию. Вот и швед с непривычки поплыл уже к октябрю.
Хегстрем — это вообще недоразумение, как, впрочем, и Стэплтон. По россиянам выделить, за исключением Лещенко, просто некого. Пусто. Разве что выделяется ветеран Калинин, но возраст дает о себе знать. Да и по тренеру есть вопросы. Вполне понятно, что делает Ярушкин. Но в его подходе нет совершенно ничего необычного для КХЛ. И что тогда толку в подборе игроков, если команда ничем не удивляет соперников? Титов хотя бы пытался.
Вот, кстати, интересно, что в девяти поражениях, без учета СКА, «Спартак» проиграл вторые периоды с общим счетом 2:20. А это ведь тренерские двадцатиминутки. Выход из обороны в атаку, позиционки и грамотные смены в первую очередь определяют их результат. Что тут еще добавить. И ведь проигрывали матчи, в которых были неплохие шансы.
За шесть матчей до конца регулярки «Спартак» официально лишился шансов на выход в
Встречами с болельщиками, тем более такими диковатыми, проблемы не решаются. Все гораздо глубже.
|Алексей Ярушкин
|Олег Знарок
|Маркус Свенссон 59:25
|Микко Коскинен
|1-й период
|00:27
|Лукаш Радил
|2-й период
|27:29
|Вячеслав Лещенко (В. Бердников, И. Мирнов)
|33:29
|Всеволод Сорокин
|33:50
|Вадим Бердников
|33:50
|Вадим Бердников
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов)
|34:05
|3-й период
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|43:14
|29
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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