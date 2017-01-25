«Спартак» уступил СКА и лишился плей-офф. Но проиграл еще раньше

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Забавный момент случился во втором периоде, когда «Спартак» за 22 секунды получил сначала 2-минутный штраф, а затем еще и 5+20. Болельщики начали было скандировать название известного мясного субпродукта, но в дело тут же включились барабанщики, фактически подавившие скандирование, что наверняка поможет избежать крупного штрафа.

Такие скандирования, конечно, зрителей не красят, пару человек с фанатского сектора за них вывели, однако в какой-то мере их можно понять: пятиминутное удаление Бердникова было спорным, удара в область паха по факту не было, хотя на две минуты восьмой номер москвичей определенно наиграл.

В целом, за исключением этого эпизода, за пределами льда все прошло весьма спокойно. Да и с чего быть эксцессам — это ж не ЦСКА. В связи с этим не очень понятно, зачем было сгонять такое огромное количество полиции и закрывать целую трибуну, при том, что остальные были заполнены.

Было много детей. К сожалению, одной девочке лет 6−7 не повезло: шайба попала ей в голову, вылетев за борт после подправления на синей линии одного из игроков СКА. Ее тут же увезла скорая. Момента можно было бы избежать, будь стеклянные заграждения повыше на полметра — как в НХЛ.

ПЕЧАЛЬНЫЕ СЛОВА

По сравнению с матчем в понедельник, когда ЦСКА вдоволь покуражился, разгромив «Спартак», контраст во встрече со СКА был разителен. Высокая игровая дисциплина, дорабатываемые до конца эпизоды, четкое построение «лесенкой» в зоне защиты, позволявшее выжимать армейцев на периметр, и очень хорошие контратаки. При подборе сразу два нападающих убегали в среднюю зону, выжимая защитников соперника и создавая партнерам пространство. Если б еще мастерства хватало, но вот с этим проблемы налицо.

Это касается и реализации, и игры по позиции, да всего в совокупности. Как мог Кириллов с такой легкостью пускать Ковальчука за спину? И тут вопросы, понятно, к менеджменту.

По легионерам. Допустим, Свенссон. Хороший вратарь, нет сомнений, но КХЛ — не шведская лига. Там игроки каждый день спят дома. Тут — необъятные просторы, перелеты, гостиницы, очень плотный календарь, выжимающий из тебя все соки. Не просто так в НХЛ вратарей почти всегда отправляют в АХЛ на обкатку. Чтобы хотя бы привыкли к жесткому расписанию. Вот и швед с непривычки поплыл уже к октябрю.

Хегстрем — это вообще недоразумение, как, впрочем, и Стэплтон. По россиянам выделить, за исключением Лещенко, просто некого. Пусто. Разве что выделяется ветеран Калинин, но возраст дает о себе знать. Да и по тренеру есть вопросы. Вполне понятно, что делает Ярушкин. Но в его подходе нет совершенно ничего необычного для КХЛ. И что тогда толку в подборе игроков, если команда ничем не удивляет соперников? Титов хотя бы пытался.

Вот, кстати, интересно, что в девяти поражениях, без учета СКА, «Спартак» проиграл вторые периоды с общим счетом 2:20. А это ведь тренерские двадцатиминутки. Выход из обороны в атаку, позиционки и грамотные смены в первую очередь определяют их результат. Что тут еще добавить. И ведь проигрывали матчи, в которых были неплохие шансы. Красно-белые вели «Югрой», с «Сочи», дважды — с «Автомобилистом», с уфимцами было 2:0, с «Магниткой» — 3:0.

За шесть матчей до конца регулярки «Спартак» официально лишился шансов на выход в плей-офф. Печально, но еще печальней слова Ярушкина на этот счет: «Мы лишились их уже довольно давно. И очень сложно поэтому мотивировать ребят. Все это очень тяжело».

Встречами с болельщиками, тем более такими диковатыми, проблемы не решаются. Все гораздо глубже.