Хоккеист СКА Шипачев выписан из больницы после матча со «Спартаком»
МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба СКА Вадим Шипачев выписан из больницы, куда его доставили с матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» в Москве. Об это ТАСС сообщил
вице-президент СКА Роман Ротенберг.
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Во втором периоде матча на Малой спортивной арене в «Лужниках» в Шипачева попала шайба после броска Антона Белова, однако форвард сумел забить гол и сравнять счет. Главный тренер команды Олег Знарок сообщил журналистам после матча, что Шипачева увезли в больницу после второго периода.
«Все хорошо. Его выписали», — сказал Ротенберг.
Следующий матч СКА проведет 27 января на выезде с нижегородским «Торпедо».
Главные тренеры
|Алексей Ярушкин
|Олег Знарок
Вратари
|Маркус Свенссон 59:25
|Микко Коскинен
|1-й период
|00:27
|Лукаш Радил
|2-й период
|27:29
|Вячеслав Лещенко (В. Бердников, И. Мирнов)
|33:29
|Всеволод Сорокин
|33:50
|Вадим Бердников
|33:50
|Вадим Бердников
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов)
|34:05
|3-й период
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|43:14
Статистика
|29
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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