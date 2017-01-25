Хоккеист СКА Шипачев выписан из больницы после матча со «Спартаком»

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Во втором периоде матча на Малой спортивной арене в «Лужниках» в Шипачева попала шайба после броска Антона Белова, однако форвард сумел забить гол и сравнять счет. Главный тренер команды Олег Знарок сообщил журналистам после матча, что Шипачева увезли в больницу после второго периода.

«Все хорошо. Его выписали», — сказал Ротенберг.

Следующий матч СКА проведет 27 января на выезде с нижегородским «Торпедо».