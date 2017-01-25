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25 января 2017, 23:07 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренер «Салавата Юлаева» Захаркин уверен, что вратарь Сведберг будет в порядке к плей-офф

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо» выразил уверенность, что голкипер команды Никлас Сведберг выйдет на высокий уровень игры к плей-офф. Об этом он сообщил журналистам.

В среду Салават Юлаев в гостевом матче уступил московскому Динамо со счетом 2:6 это поражение стало для уфимской команды пятым подряд. Увеличить
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«Салават Юлаев» в гостевом матче уступил «Динамо» со счетом 2:6, это поражение стало для уфимской команды пятым подряд. «У меня нет претензий к Сведбергу, нам очень важно, чтобы Никлас поймал свою игру. Мы все делаем для того, чтобы отработать взаимодействие между вратарем и защитниками, так как это часто причина того, что мы не можем выиграть матч. Общаемся с тренером вратарей, ищем решение, уверен, к матчам плей-офф он будет в порядке», — сказал Захаркин.

«Причины поражения лежат на поверхности, о чем говорить, если одно звено проигрывает со счетом 0:4, — продолжил специалист. — У нас был шанс вернуться в игру в третьем периоде при игре пять на три, это была хорошая возможноcть для квалифицированных игроков, но не реализовали эту возможность. Хоккеисты были настроены на игру, они хотели сыграть как команда. С сегодняшней игры мы должны взять с собой на следующую уверенность хоккеистов друг в друге».

Захаркин отметил системные проблемы в защите «Салавата Юлаева». У нас страдает система обороны, это очевидно. Нет никакой плотности, насыщенности, делаем позиционные ошибки, — резюмировал специалист.

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин поблагодарил команду за желание и настрой на игру. «Желание, настрой и дисциплина у игроков на высоком уровне, об этом нет смысла говорить. Все были нацелены только на победу. Третий период выстояли, спасибо болельщикам, что погнали нас вперед», — сказал Орешкин.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 54 встречах. «Салават Юлаев» с 81 баллом после 54 игр идет пятым на Востоке.

25.01.2017 19:30 Зрители 6475 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 6:2 Салават Юлаев
(3:2, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Игорь Захаркин
Вратари
Александр Еременко 10:18 (А. Лазушин 10:18) Никлас Сведберг
1-й период
00:24 Лукаш Кашпар (М. Карсумс, Д. Вишневский)
03:26 Ансель Галимов (А. Цветков, Ю. Хиетанен)
Дмитрий I Макаров 05:07
06:23 Мартиньш Карсумс
Кирилл Капризов (С. Леписто, Л. Умарк) 08:08
Игорь Григоренко (К. Капризов, М. Гончаров) 10:18
13:32 Владимир Брюквин
19:16 Владимир Брюквин (Ю. Хиетанен)
2-й период
23:17 Лукаш Кашпар (А. Терещенко, М. Карсумс)
Денис Паршин 38:07
3-й период
46:01 Дмитрий Вишневский
46:01 Дмитрий Вишневский
48:25 Алексей Терещенко
52:33 Мартиньш Карсумс
Игорь Григоренко 57:10
58:12 Артем Федоров (А. Цветков)
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Даниел Конц (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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