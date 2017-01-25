Тренер «Салавата Юлаева» Захаркин уверен, что вратарь Сведберг будет в порядке к плей-офф
МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо» выразил уверенность, что голкипер команды Никлас Сведберг выйдет на высокий уровень игры к
плей-офф. Об этом он сообщил журналистам.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Салават Юлаев» в гостевом матче уступил «Динамо» со счетом 2:6, это поражение стало для уфимской команды пятым подряд. «У меня нет претензий к Сведбергу, нам очень важно, чтобы Никлас поймал свою игру. Мы все делаем для того, чтобы отработать взаимодействие между вратарем и защитниками, так как это часто причина того, что мы не можем выиграть матч. Общаемся с тренером вратарей, ищем решение, уверен, к матчам
«Причины поражения лежат на поверхности, о чем говорить, если одно звено проигрывает со счетом 0:4, — продолжил специалист. — У нас был шанс вернуться в игру в третьем периоде при игре пять на три, это была хорошая возможноcть для квалифицированных игроков, но не реализовали эту возможность. Хоккеисты были настроены на игру, они хотели сыграть как команда. С сегодняшней игры мы должны взять с собой на следующую уверенность хоккеистов друг в друге».
Захаркин отметил системные проблемы в защите «Салавата Юлаева». У нас страдает система обороны, это очевидно. Нет никакой плотности, насыщенности, делаем позиционные ошибки, — резюмировал специалист.
Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин поблагодарил команду за желание и настрой на игру. «Желание, настрой и дисциплина у игроков на высоком уровне, об этом нет смысла говорить. Все были нацелены только на победу. Третий период выстояли, спасибо болельщикам, что погнали нас вперед», — сказал Орешкин.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 54 встречах. «Салават Юлаев» с 81 баллом после 54 игр идет пятым на Востоке.
|25.01.2017 19:30
|Зрители 6475
|Регулярный чемпионат
|"ВТБ Ледовый дворец"
|ХК Динамо
|6:2
|Салават Юлаев
|(3:2, 1:0, 2:0)
|Сергей Орешкин
|Игорь Захаркин
|Александр Еременко 10:18 (А. Лазушин 10:18)
|Никлас Сведберг
|1-й период
|00:24
|Лукаш Кашпар (М. Карсумс, Д. Вишневский)
|03:26
|Ансель Галимов (А. Цветков, Ю. Хиетанен)
|Дмитрий I Макаров
|05:07
|06:23
|Мартиньш Карсумс
|Кирилл Капризов (С. Леписто, Л. Умарк)
|08:08
|Игорь Григоренко (К. Капризов, М. Гончаров)
|10:18
|13:32
|Владимир Брюквин
|19:16
|Владимир Брюквин (Ю. Хиетанен)
|2-й период
|23:17
|Лукаш Кашпар (А. Терещенко, М. Карсумс)
|Денис Паршин
|38:07
|3-й период
|46:01
|Дмитрий Вишневский
|46:01
|Дмитрий Вишневский
|48:25
|Алексей Терещенко
|52:33
|Мартиньш Карсумс
|Игорь Григоренко
|57:10
|58:12
|Артем Федоров (А. Цветков)
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Даниел Конц (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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