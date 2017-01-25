Тренер «Салавата Юлаева» Захаркин уверен, что вратарь Сведберг будет в порядке к плей-офф

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«Салават Юлаев» в гостевом матче уступил «Динамо» со счетом 2:6, это поражение стало для уфимской команды пятым подряд. «У меня нет претензий к Сведбергу, нам очень важно, чтобы Никлас поймал свою игру. Мы все делаем для того, чтобы отработать взаимодействие между вратарем и защитниками, так как это часто причина того, что мы не можем выиграть матч. Общаемся с тренером вратарей, ищем решение, уверен, к матчам плей-офф он будет в порядке», — сказал Захаркин.

«Причины поражения лежат на поверхности, о чем говорить, если одно звено проигрывает со счетом 0:4, — продолжил специалист. — У нас был шанс вернуться в игру в третьем периоде при игре пять на три, это была хорошая возможноcть для квалифицированных игроков, но не реализовали эту возможность. Хоккеисты были настроены на игру, они хотели сыграть как команда. С сегодняшней игры мы должны взять с собой на следующую уверенность хоккеистов друг в друге».

Захаркин отметил системные проблемы в защите «Салавата Юлаева». У нас страдает система обороны, это очевидно. Нет никакой плотности, насыщенности, делаем позиционные ошибки, — резюмировал специалист.

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин поблагодарил команду за желание и настрой на игру. «Желание, настрой и дисциплина у игроков на высоком уровне, об этом нет смысла говорить. Все были нацелены только на победу. Третий период выстояли, спасибо болельщикам, что погнали нас вперед», — сказал Орешкин.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 54 встречах. «Салават Юлаев» с 81 баллом после 54 игр идет пятым на Востоке.