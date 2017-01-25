Ярушкин: Мотивация для игроков ХК «Спартак» остается, несмотря на непопадание в плей-офф

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«Спартак» в среду уступил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА на родном льду со счетом 1:2 и потерял шансы на попадание в плей-офф.

«Фактически сегодня, а юридически мы уже давно потеряли это место. Поэтому мотивация осталась прежней — на каждую игру выходить и играть», — сказал Ярушкин.