Ярушкин: Мотивация для игроков ХК «Спартак» остается, несмотря на непопадание в плей-офф
МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Евгений Боднар/. Мотивация для хоккеистов «Спартака», несмотря на невыход в плей-офф, остается прежней. Об этом журналистам сообщил и.о. главного тренера команды Алексей Ярушкин.
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«Спартак» в среду уступил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА на родном льду со счетом 1:2 и потерял шансы на попадание в плей-офф.
«Фактически сегодня, а юридически мы уже давно потеряли это место. Поэтому мотивация осталась прежней — на каждую игру выходить и играть», — сказал Ярушкин.
«В первом-втором периодах имели преимущество, были моменты забить, не реализовали — сказались удаления. Решения судей (во втором периоде до конца игры был удален форвард Вадим Бердников. — Прим. ТАСС) не обсуждаю. В третьем периоде вроде как бы и добавили. Но сказалась усталость, поскольку много оборонялись за всю игру, из-за этого сравнять счет не получилось», — добавил он.