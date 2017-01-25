Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28553745/
25 января 2017, 22:39 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Ярушкин: Мотивация для игроков ХК «Спартак» остается, несмотря на непопадание в плей-офф

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Евгений Боднар/. Мотивация для хоккеистов «Спартака», несмотря на невыход в плей-офф, остается прежней. Об этом журналистам сообщил и.о. главного тренера команды Алексей Ярушкин.

В среду <nobr>красно-белые</nobr> уступили СКА и потеряли шансы побороться за Кубок Гагарина. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Спартак» в среду уступил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА на родном льду со счетом 1:2 и потерял шансы на попадание в плей-офф.

«Фактически сегодня, а юридически мы уже давно потеряли это место. Поэтому мотивация осталась прежней — на каждую игру выходить и играть», — сказал Ярушкин.

«В первом-втором периодах имели преимущество, были моменты забить, не реализовали — сказались удаления. Решения судей (во втором периоде до конца игры был удален форвард Вадим Бердников. — Прим. ТАСС) не обсуждаю. В третьем периоде вроде как бы и добавили. Но сказалась усталость, поскольку много оборонялись за всю игру, из-за этого сравнять счет не получилось», — добавил он.

25.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 1:2 СКА
(0:0, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Алексей Ярушкин Олег Знарок
Вратари
Маркус Свенссон 59:15 Микко Коскинен
1-й период
00:27 Лукаш Радил
2-й период
27:29 Вячеслав Лещенко (В. Бердников, И. Мирнов)
33:28 Всеволод Сорокин
33:50 Вадим Бердников
33:50 Вадим Бердников
Вадим Шипачев (Е. Дадонов) 34:05
3-й период
Илья Ковальчук (П. Дацюк, Е. Дадонов) 43:14
Статистика
26 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
25 января

Лебедева подаст апелляцию на решение МОК о лишении двух медалей ОИ-2008

Малкин не сыграет в Матче всех звезд НХЛ из-за травмы

FIS оставила в силе временное отстранение российских лыжников Легкова и Белова