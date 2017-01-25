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25 января 2017, 22:32 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист СКА Шипачев получил травму, его увезли в больницу по ходу игры

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий петербургского СКА Вадим Шипачев получил травму по ходу матча с московским «Спартаком», сообщил главный тренер петербуржцев Олег Знарок.

«Спартак» в среду проиграл 10-й матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив петербургскому СКА со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1), и потерял шансы на выход в плей-офф. Шипачев получил повреждение во втором периоде и не вышел на лед в третьем.

«Тяжелая игра получилась для нас. Кроме третьего периода выделить нечего. Но взяли три очка, следующая игра тоже тяжелая. Стали играть не в свою игру. Нюансов много, но называть их смысла нет. У нас травмы пошли. У нас четыре звена, больше нет народу. Не знаю пока, что с Шипачевым. Его увезли после второго периода. Если он не будет играть, вместо него будем ставить (Ярно) Коскиранту», — сказал Знарок на пресс-конференции.

25.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 1:2 СКА
(0:0, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Алексей Ярушкин Олег Знарок
Вратари
Маркус Свенссон 59:15 Микко Коскинен
1-й период
00:27 Лукаш Радил
2-й период
27:29 Вячеслав Лещенко (В. Бердников, И. Мирнов)
33:28 Всеволод Сорокин
33:50 Вадим Бердников
33:50 Вадим Бердников
Вадим Шипачев (Е. Дадонов) 34:05
3-й период
Илья Ковальчук (П. Дацюк, Е. Дадонов) 43:14
Статистика
26 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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