Хоккеист СКА Шипачев получил травму, его увезли в больницу по ходу игры
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий петербургского СКА Вадим Шипачев получил травму по ходу матча с московским «Спартаком», сообщил главный тренер петербуржцев Олег Знарок.
«Спартак» в среду проиграл 10-й матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив петербургскому СКА со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1), и потерял шансы на выход в
«Тяжелая игра получилась для нас. Кроме третьего периода выделить нечего. Но взяли три очка, следующая игра тоже тяжелая. Стали играть не в свою игру. Нюансов много, но называть их смысла нет. У нас травмы пошли. У нас четыре звена, больше нет народу. Не знаю пока, что с Шипачевым. Его увезли после второго периода. Если он не будет играть, вместо него будем ставить (Ярно) Коскиранту», — сказал Знарок на
Главные тренеры
|Алексей Ярушкин
|Олег Знарок
Вратари
|Маркус Свенссон 59:15
|Микко Коскинен
|1-й период
|00:27
|Лукаш Радил
|2-й период
|27:29
|Вячеслав Лещенко (В. Бердников, И. Мирнов)
|33:28
|Всеволод Сорокин
|33:50
|Вадим Бердников
|33:50
|Вадим Бердников
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов)
|34:05
|3-й период
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|43:14
Статистика
|26
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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