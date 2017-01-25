Хоккеист СКА Шипачев получил травму, его увезли в больницу по ходу игры

«Спартак» в среду проиграл 10-й матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив петербургскому СКА со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1), и потерял шансы на выход в плей-офф. Шипачев получил повреждение во втором периоде и не вышел на лед в третьем.

«Тяжелая игра получилась для нас. Кроме третьего периода выделить нечего. Но взяли три очка, следующая игра тоже тяжелая. Стали играть не в свою игру. Нюансов много, но называть их смысла нет. У нас травмы пошли. У нас четыре звена, больше нет народу. Не знаю пока, что с Шипачевым. Его увезли после второго периода. Если он не будет играть, вместо него будем ставить (Ярно) Коскиранту», — сказал Знарок на пресс-конференции.