Хоккеист «Сибири» Шумаков точно не сыграет с «Ладой» из-за травмы

Шумаков в среду пропустил матч с «Ак Барсом» (1:2 ОТ). С «Ладой» его команда сыграет 27 января. В 48 матчах чемпионата КХЛ нападающий набрал 35 (16 шайб+19 передач) очков.

«Шумаков сейчас в Новосибирске, где пройдет медицинское обследование. Матч с “Ладой” он пропустит. Будем готовить его к домашней серии игр», — сказал Фастовский.