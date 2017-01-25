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25 января 2017, 22:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Сибири» Шумаков точно не сыграет с «Ладой» из-за травмы

КАЗАНЬ, 25 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Нападающий «Сибири» Сергей Шумаков из-за травмы пропустит ближайший матч команды в чемпионате КХЛ с тольяттинской «Ладой», сказал агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер новосибирцев Кирилл Фастовский.

Шумаков в среду пропустил матч с «Ак Барсом» (1:2 ОТ). С «Ладой» его команда сыграет 27 января. В 48 матчах чемпионата КХЛ нападающий набрал 35 (16 шайб+19 передач) очков.

«Шумаков сейчас в Новосибирске, где пройдет медицинское обследование. Матч с “Ладой” он пропустит. Будем готовить его к домашней серии игр», — сказал Фастовский.

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