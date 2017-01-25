Хоккеист «Ак Барса» Азеведо выбыл из-за травмы на две недели

Азеведо пропустил матч чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2 ОТ). В этом сезоне он лучший бомбардир команды с 31 (12+19) очком.

«У Азеведо, к сожалению, травма. Две недели он пропустит точно», — сказал Билялетдинов журналистам.