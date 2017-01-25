Хоккеист «Ак Барса» Азеведо выбыл из-за травмы на две недели
КАЗАНЬ, 25 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеист «Ак Барса» Джастин Азеведо выбыл из строя на две недели из-за травмы, заявил главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.
Азеведо пропустил матч чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2 ОТ). В этом сезоне он лучший бомбардир команды с 31 (12+19) очком.
«У Азеведо, к сожалению, травма. Две недели он пропустит точно», — сказал Билялетдинов журналистам.
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Андрей Скабелка
Вратари
|Эмиль Гарипов
|Дэнни Тэйлор
|1-й период
|13:50
|Федор Малыхин
|2-й период
|25:14
|Михаил Варнаков (Ф. Малыхин, Д. Обухов)
|25:41
|Максим Лазарев
|Степан Санников
|25:41
|Владислав Наумов
|29:28
|3-й период
|Максим Шалунов
|40:38
|46:37
|Андрей Попов
|Максим Игнатович (З. Бойчак, В. Наумов)
|47:54
|54:50
|Михаил Глухов
|Максим Игнатович
|54:50
|Овертайм
|Егор Миловзоров (К. Окулов)
|64:50
Статистика
|11
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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