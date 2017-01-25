Гол Крикунова за 3 минуты до конца матча принес «Сочи» победу над «Северсталью» в КХЛ
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» обыграли череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Сочи, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых забили Иван Захарчук (1-я минута) и Илья Крикунов (57). У «Северстали» отличился Даниил Вовченко (18).
«Сочи» 27 января примет московский ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день сыграет в Москве со «Спартаком».
|25.01.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|Ледовый Дворец "Большой"
|Сочи
|2:1
|Северсталь
|(1:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Вячеслав Буцаев
|Александр Гулявцев
Вратари
|Константин Барулин
|Якуб Коварж 59:49
|1-й период
|00:18
|Игорь Игнатушкин
|00:59
|Иван Захарчук (Ю. Александров)
|Павел Чернов
|14:53
|Даниил Вовченко (Ю. Трубачев)
|17:07
|17:28
|Павел Падакин
|17:28
|Павел Падакин
|2-й период
|Вадим Кудако
|26:33
|Павел Чернов
|27:55
|3-й период
|54:18
|Иван Захарчук
|56:59
|Илья Крикунов (И. Игнатушкин)
|Илья Хохлов
|56:59
|Илья Хохлов
|56:59
Статистика
|16
|Штрафное время
|31
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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