Гол Крикунова за 3 минуты до конца матча принес «Сочи» победу над «Северсталью» в КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Сочи, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых забили Иван Захарчук (1-я минута) и Илья Крикунов (57). У «Северстали» отличился Даниил Вовченко (18).

«Сочи» 27 января примет московский ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день сыграет в Москве со «Спартаком».