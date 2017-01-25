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25 января 2017, 22:12 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Гол Крикунова за 3 минуты до конца матча принес «Сочи» победу над «Северсталью» в КХЛ

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» обыграли череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Сочи, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых забили Иван Захарчук (1-я минута) и Илья Крикунов (57). У «Северстали» отличился Даниил Вовченко (18).

«Сочи» 27 января примет московский ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день сыграет в Москве со «Спартаком».

25.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Сочи 2:1 Северсталь
(1:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев Александр Гулявцев
Вратари
Константин Барулин Якуб Коварж 59:49
1-й период
00:18 Игорь Игнатушкин
00:59 Иван Захарчук (Ю. Александров)
Павел Чернов 14:53
Даниил Вовченко (Ю. Трубачев) 17:07
17:28 Павел Падакин
17:28 Павел Падакин
2-й период
Вадим Кудако 26:33
Павел Чернов 27:55
3-й период
54:18 Иван Захарчук
56:59 Илья Крикунов (И. Игнатушкин)
Илья Хохлов 56:59
Илья Хохлов 56:59
Статистика
16 Штрафное время 31
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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