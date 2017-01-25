Хоккеист «Ак Барса» Солодухин получил травму в игре с «Сибирью»
КАЗАНЬ, 25 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеист «Ак Барса» Вячеслав Солодухин получил травму в начале матча чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью», из-за чего не играл во втором и третьем периодах, заявил главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.
«Ак Барс» проиграл «Сибири» со счетом 1:2 в овертайме. Солодухин заменял в первом звене команды травмированного Джастина Азеведо и не выходил на лед после первого периода. Согласно записи в послематчевом протоколе, хоккеист получил ушиб ребер.
«Солодухин получил травму. Андрей Чибисов сыграл за “Барс” в ВХЛ, так как ему нужно было восстановиться после травмы», — сказал Билялетдинов журналистам.
«Игра была хорошей, эмоциональной. С нашей стороны изначально было много суеты, долго не играли. В целом нормально идет работа. Хотелось бы, чтобы мы не допускали глупостей, но над этим будем работать», — заявил тренер казанцев.
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Андрей Скабелка
Вратари
|Эмиль Гарипов
|Дэнни Тэйлор
|1-й период
|13:50
|Федор Малыхин
|2-й период
|25:14
|Михаил Варнаков (Ф. Малыхин, Д. Обухов)
|25:41
|Максим Лазарев
|Степан Санников
|25:41
|Владислав Наумов
|29:28
|3-й период
|Максим Шалунов
|40:38
|46:37
|Андрей Попов
|Максим Игнатович (З. Бойчак, В. Наумов)
|47:54
|54:50
|Михаил Глухов
|Максим Игнатович
|54:50
|Овертайм
|Егор Миловзоров (К. Окулов)
|64:50
Статистика
|11
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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