Хоккеист «Ак Барса» Солодухин получил травму в игре с «Сибирью»

«Ак Барс» проиграл «Сибири» со счетом 1:2 в овертайме. Солодухин заменял в первом звене команды травмированного Джастина Азеведо и не выходил на лед после первого периода. Согласно записи в послематчевом протоколе, хоккеист получил ушиб ребер.

«Солодухин получил травму. Андрей Чибисов сыграл за “Барс” в ВХЛ, так как ему нужно было восстановиться после травмы», — сказал Билялетдинов журналистам.

«Игра была хорошей, эмоциональной. С нашей стороны изначально было много суеты, долго не играли. В целом нормально идет работа. Хотелось бы, чтобы мы не допускали глупостей, но над этим будем работать», — заявил тренер казанцев.