Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28553522/
25 января 2017, 22:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Ак Барса» Солодухин получил травму в игре с «Сибирью»

КАЗАНЬ, 25 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеист «Ак Барса» Вячеслав Солодухин получил травму в начале матча чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью», из-за чего не играл во втором и третьем периодах, заявил главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

«Ак Барс» проиграл «Сибири» со счетом 1:2 в овертайме. Солодухин заменял в первом звене команды травмированного Джастина Азеведо и не выходил на лед после первого периода. Согласно записи в послематчевом протоколе, хоккеист получил ушиб ребер.

«Солодухин получил травму. Андрей Чибисов сыграл за “Барс” в ВХЛ, так как ему нужно было восстановиться после травмы», — сказал Билялетдинов журналистам.

«Игра была хорошей, эмоциональной. С нашей стороны изначально было много суеты, долго не играли. В целом нормально идет работа. Хотелось бы, чтобы мы не допускали глупостей, но над этим будем работать», — заявил тренер казанцев.

25.01.2017 19:00 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 1:2 ОТ Сибирь
(0:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Андрей Скабелка
Вратари
Эмиль Гарипов Дэнни Тэйлор
1-й период
13:50 Федор Малыхин
2-й период
25:14 Михаил Варнаков (Ф. Малыхин, Д. Обухов)
25:41 Максим Лазарев
Степан Санников 25:41
Владислав Наумов 29:28
3-й период
Максим Шалунов 40:38
46:37 Андрей Попов
Максим Игнатович (З. Бойчак, В. Наумов) 47:54
54:50 Михаил Глухов
Максим Игнатович 54:50
Овертайм
Егор Миловзоров (К. Окулов) 64:50
Статистика
11 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
Новости Матчи Состав Статистика
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеист «Сибири» Шумаков точно не сыграет с «Ладой» из-за травмы

КАЗАНЬ, 25 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Нападающий «Сибири» Сергей Шумаков из-за травмы пропустит ближайший матч команды в чемпионате КХЛ с тольяттинской «Ладой», сказал агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер новосибирцев Кирилл Фастовский.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя