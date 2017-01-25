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25 января 2017, 22:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Витязь» одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Металлург» (Магнитогорск)

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Хоккеисты подмосковного «Витязя» взяли верх над магнитогорским «Металлургом» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.

Встреча, прошедшая в среду в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев, у которых забили Никита Выглазов (25-я минута), Роман Хорак (36-я) и Максим Афиногенов (46-я). В составе «Магнитки» шайбы забросили Сергей Мозякин (28-я) и Александр Сёмин (38-я). Мозякину помог отличиться Данис Зарипов, для которого эта результативная передача стала 300-й в КХЛ.

«Витязь», с 83 очками занимающий седьмое место в Западной конференции КХЛ, 27 января примет челябинский «Трактор». «Металлург», лидирующий на Востоке с 113 очками, в этот же день на выезде сыграет с московским «Динамо».

25.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 3:2 Металлург Мг
(0:0, 2:2, 1:0)
Главные тренеры
Валерий Белов Илья Воробьев
Вратари
Игорь Сапрыкин Илья Самсонов 58:07 (И. Самсонов 58:59-59:17)
2-й период
24:25 Никита Выглазов (С. Гимаев, А. Швец-Роговой)
26:31 Марио Кемпе
Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов) 27:30
28:42 Игорь Головков
30:33 Сергей Гимаев
31:23 Евгений Катичев
Дмитрий Казионов 34:02
35:50 Роман Горак (М. Афиногенов, А. Макеев)
Александр Семин (О. Осала, Г. Дронов) 37:09
3-й период
45:59 Максим Афиногенов (И. Головков, П. Лукин)
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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