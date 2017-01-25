«Витязь» одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Металлург» (Магнитогорск)
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты подмосковного «Витязя» взяли верх над магнитогорским «Металлургом» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.
Встреча, прошедшая в среду в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев, у которых забили Никита Выглазов (25-я минута), Роман Хорак (36-я) и Максим Афиногенов (46-я). В составе «Магнитки» шайбы забросили Сергей Мозякин (28-я) и Александр Сёмин (38-я). Мозякину помог отличиться Данис Зарипов, для которого эта результативная передача стала 300-й в КХЛ.
«Витязь», с 83 очками занимающий седьмое место в Западной конференции КХЛ, 27 января примет челябинский «Трактор». «Металлург», лидирующий на Востоке с 113 очками, в этот же день на выезде сыграет с московским «Динамо».
|25.01.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец "Витязь"
|Витязь
|3:2
|Металлург Мг
|(0:0, 2:2, 1:0)
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Илья Воробьев
Вратари
|Игорь Сапрыкин
|Илья Самсонов 58:07 (И. Самсонов 58:59-59:17)
|2-й период
|24:25
|Никита Выглазов (С. Гимаев, А. Швец-Роговой)
|26:31
|Марио Кемпе
|Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов)
|27:30
|28:42
|Игорь Головков
|30:33
|Сергей Гимаев
|31:23
|Евгений Катичев
|Дмитрий Казионов
|34:02
|35:50
|Роман Горак (М. Афиногенов, А. Макеев)
|Александр Семин (О. Осала, Г. Дронов)
|37:09
|3-й период
|45:59
|Максим Афиногенов (И. Головков, П. Лукин)
Статистика
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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