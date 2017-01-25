«Витязь» одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Металлург» (Магнитогорск)

Встреча, прошедшая в среду в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев, у которых забили Никита Выглазов (25-я минута), Роман Хорак (36-я) и Максим Афиногенов (46-я). В составе «Магнитки» шайбы забросили Сергей Мозякин (28-я) и Александр Сёмин (38-я). Мозякину помог отличиться Данис Зарипов, для которого эта результативная передача стала 300-й в КХЛ.

«Витязь», с 83 очками занимающий седьмое место в Западной конференции КХЛ, 27 января примет челябинский «Трактор». «Металлург», лидирующий на Востоке с 113 очками, в этот же день на выезде сыграет с московским «Динамо».