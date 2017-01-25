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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28553517/
25 января 2017, 22:15 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Ребенку потребовалась медпомощь после попадания шайбой в лицо на матче «Спартак» — СКА

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ребенку потребовалась медицинская помощь после попадания шайбой в лицо в третьем периоде матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» — СКА. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Шайба попала девочке в лицо медицинская бригада оказала первую помощь и зашила порвавшуюся губу. Увеличить
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Шайба попала девочке в лицо, медицинская бригада оказала первую помощь и зашила порвавшуюся губу. С арены ребенка отвезут в детскую больницу.

Матч завершился победой СКА со счетом 2:1.

25.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 1:2 СКА
(0:0, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Алексей Ярушкин Олег Знарок
Вратари
Маркус Свенссон 59:15 Микко Коскинен
1-й период
00:27 Лукаш Радил
2-й период
27:29 Вячеслав Лещенко (В. Бердников, И. Мирнов)
33:28 Всеволод Сорокин
33:50 Вадим Бердников
33:50 Вадим Бердников
Вадим Шипачев (Е. Дадонов) 34:05
3-й период
Илья Ковальчук (П. Дацюк, Е. Дадонов) 43:14
Статистика
26 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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