Ребенку потребовалась медпомощь после попадания шайбой в лицо на матче «Спартак» — СКА
МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ребенку потребовалась медицинская помощь после попадания шайбой в лицо в третьем периоде матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» — СКА. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Шайба попала девочке в лицо, медицинская бригада оказала первую помощь и зашила порвавшуюся губу. С арены ребенка отвезут в детскую больницу.
Матч завершился победой СКА со счетом 2:1.
Главные тренеры
|Алексей Ярушкин
|Олег Знарок
Вратари
|Маркус Свенссон 59:15
|Микко Коскинен
|1-й период
|00:27
|Лукаш Радил
|2-й период
|27:29
|Вячеслав Лещенко (В. Бердников, И. Мирнов)
|33:28
|Всеволод Сорокин
|33:50
|Вадим Бердников
|33:50
|Вадим Бердников
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов)
|34:05
|3-й период
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|43:14
Статистика
|26
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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