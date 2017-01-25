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25 января 2017, 22:19 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Две шайбы Кашпара помогли «Динамо» обыграть «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» победило уфимский «Салават Юлаев» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:2. Увеличить
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Шайбы в составе победителей забросили Лукаш Кашпар (1-я и 24-я минуты), Ансель Галимов (4), Владимир Брюквин (20), Мартиньш Карсумс (53) и Артем Федоров (59). У проигравших отличились Кирилл Капризов (9) и Игорь Григоренко (11).

19-летний Капризов набрал два очка в матче и превзошел рекорд КХЛ, принадлежавший Евгению Кузнецову, по набранным очкам за сезон среди хоккеистов моложе 20 лет. Теперь на счету Капризова 42 очка (20 шайб + 22 передачи).

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 54 встречах. «Салават Юлаев» с 81 баллом после 54 игр идет пятым на Востоке.

25.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 6:2 Салават Юлаев
(3:2, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Игорь Захаркин
Вратари
Александр Еременко 10:18 (А. Лазушин 10:18) Никлас Сведберг
1-й период
00:24 Лукаш Кашпар (Д. Вишневский, М. Карсумс)
03:26 Ансель Галимов (А. Цветков, Ю. Хиетанен)
Дмитрий I Макаров 05:07
06:23 Мартиньш Карсумс
Кирилл Капризов (С. Леписто, Л. Умарк) 08:08
Игорь Григоренко (К. Капризов, М. Гончаров) 10:18
13:32 Владимир Брюквин
19:16 Владимир Брюквин (Ю. Хиетанен)
2-й период
23:17 Лукаш Кашпар (М. Карсумс, А. Терещенко)
Денис Паршин 38:07
3-й период
46:01 Дмитрий Вишневский
48:25 Алексей Терещенко
52:33 Мартиньш Карсумс
Игорь Григоренко 57:10
58:12 Артем Федоров (А. Цветков)
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Даниел Конц (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Новости КХЛ

Капризов побил рекорд Кузнецова по результативности для игроков до 20 лет в КХЛ

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов побил принадлежавший Евгению Кузнецову рекорд Континентальной хоккейной лиги по результативности в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте до двадцати лет.
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