Две шайбы Кашпара помогли «Динамо» обыграть «Салават Юлаев» в матче КХЛ

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Шайбы в составе победителей забросили Лукаш Кашпар (1-я и 24-я минуты), Ансель Галимов (4), Владимир Брюквин (20), Мартиньш Карсумс (53) и Артем Федоров (59). У проигравших отличились Кирилл Капризов (9) и Игорь Григоренко (11).
19-летний Капризов набрал два очка в матче и превзошел рекорд КХЛ, принадлежавший Евгению Кузнецову, по набранным очкам за сезон среди хоккеистов моложе 20 лет. Теперь на счету Капризова 42 очка (20 шайб + 22 передачи).
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 98 очков в 54 встречах. «Салават Юлаев» с 81 баллом после 54 игр идет пятым на Востоке.
МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов побил принадлежавший Евгению Кузнецову рекорд Континентальной хоккейной лиги по результативности в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте до двадцати лет.