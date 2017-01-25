Хоккеисты «Торпедо» потерпели 4-е поражение подряд в КХЛ, проиграв ЦСКА
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» дома проиграли московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) в пользу ЦСКА, в составе которого авторами шайб стали Грег Скотт (16-я и 53-я минуты) и Андрей Кузьменко (45). У «Торпедо» отличился Дмитрий Шуленин (60).
В следующем матче ЦСКА 27 января на выезде сыграет с «Сочи», а «Торпедо», потерпевшее четвертое поражение подряд, в тот же день примет
|25.01.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Нагорный"
|Торпедо НН
|1:3
|ЦСКА
|(0:1, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
|Петерис Скудра
|Дмитрий Квартальнов
Вратари
|Михаил Бирюков
|Илья Сорокин
|1-й период
|02:04
|Кирилл Ураков
|Михаил Науменков
|02:04
|14:31
|Брэндон Макмиллан
|Грег Скотт (Д. Кугрышев, Д. Денисов)
|15:47
|2-й период
|Никита Пивцакин
|27:34
|36:14
|Евгений Грачев
|Грег Скотт
|36:14
|37:18
|3-й период
|41:49
|Евгений Мозер
|Андрей Кузьменко (М. Науменков)
|44:38
|52:16
|Кирилл Ураков
|Михаил Науменков
|52:16
|Грег Скотт
|52:36
|53:15
|Брэндон Макмиллан
|Артем Чмыхов
|53:15
|Вячеслав Основин
|55:06
|59:15
|Дмитрий Шуленин (Е. Мозер)
Статистика
|12
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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