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25 января 2017, 21:57 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Торпедо» потерпели 4-е поражение подряд в КХЛ, проиграв ЦСКА

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» дома проиграли московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты нижегородского <span class=error>Торпедо</span> дома проиграли московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) в пользу ЦСКА, в составе которого авторами шайб стали Грег Скотт (16-я и 53-я минуты) и Андрей Кузьменко (45). У «Торпедо» отличился Дмитрий Шуленин (60).

В следующем матче ЦСКА 27 января на выезде сыграет с «Сочи», а «Торпедо», потерпевшее четвертое поражение подряд, в тот же день примет санкт-петербургский СКА.

25.01.2017 19:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 1:3 ЦСКА
(0:1, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Петерис Скудра Дмитрий Квартальнов
Вратари
Михаил Бирюков Илья Сорокин
1-й период
02:04 Кирилл Ураков
Михаил Науменков 02:04
14:31 Брэндон Макмиллан
Грег Скотт (Д. Кугрышев, Д. Денисов) 15:47
2-й период
Никита Пивцакин 27:34
36:14 Евгений Грачев
Грег Скотт 36:14
37:18
3-й период
41:49 Евгений Мозер
Андрей Кузьменко (М. Науменков) 44:38
52:16 Кирилл Ураков
Михаил Науменков 52:16
Грег Скотт 52:36
53:15 Брэндон Макмиллан
Артем Чмыхов 53:15
Вячеслав Основин 55:06
59:15 Дмитрий Шуленин (Е. Мозер)
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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