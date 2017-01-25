Хоккеисты «Торпедо» потерпели 4-е поражение подряд в КХЛ, проиграв ЦСКА

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Встреча, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) в пользу ЦСКА, в составе которого авторами шайб стали Грег Скотт (16-я и 53-я минуты) и Андрей Кузьменко (45). У «Торпедо» отличился Дмитрий Шуленин (60).