«Нефтехимик» по буллитам переиграл новокузнецкий «Металлург» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. «Нефтехимик» на своем льду в серии буллитов переиграл новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий послематчевый бросок исполнил Сергей Коньков, а в основное время у победителей отличились Рихард Гюнге (8-я минута) и Дмитрий Огурцов (34), у гостей шайбы забросили Тимур Фаткуллин (27) и Кирилл Семенов (37).
«Нефтехимик» прервал серию из четырех поражений подряд в чемпионате КХЛ.
В следующем матче сезона «Нефтехимик» сыграет с омским «Авангардом» дома 27 января, а «Кузня» в тот же день на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».
|25.01.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|3:2 Б
|Металлург Нк
|(1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Сергей Бердников
Вратари
|Андрей Кареев
|Рафаэль Хакимов 65:00 (В. Подъяпольский 65:00)
|1-й период
|07:08
|Рихард Гюнге (Д. Секстон, Д. Огурцов)
|2-й период
|22:31
|Андрей Первышин
|26:08
|Тимур Фаткуллин (Д. Вихарев, К. Семенов)
|26:49
|33:32
|Дмитрий Огурцов (Р. Гюнге, Д. Секстон)
|34:57
|Богдан Якимов
|36:13
|Джефф Кинрейд
|Андрей Таратухин
|36:13
|Кирилл Семенов (И. Скороходов, М. Скутар)
|36:43
|3-й период
|44:53
|Джефф Кинрейд
|Эдуард Михайлов
|44:53
|Тимур Фаткуллин
|47:31
|Овертайм
|64:56
|Джефф Кинрейд
|64:56
|Джефф Кинрейд
Серия буллитов - победный бросок
|С. Коньков
Статистика
|35
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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