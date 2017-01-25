«Нефтехимик» по буллитам переиграл новокузнецкий «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий послематчевый бросок исполнил Сергей Коньков, а в основное время у победителей отличились Рихард Гюнге (8-я минута) и Дмитрий Огурцов (34), у гостей шайбы забросили Тимур Фаткуллин (27) и Кирилл Семенов (37).

«Нефтехимик» прервал серию из четырех поражений подряд в чемпионате КХЛ.

В следующем матче сезона «Нефтехимик» сыграет с омским «Авангардом» дома 27 января, а «Кузня» в тот же день на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».