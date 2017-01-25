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25 января 2017, 21:55 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Нефтехимик» по буллитам переиграл новокузнецкий «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. «Нефтехимик» на своем льду в серии буллитов переиграл новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в среду в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий послематчевый бросок исполнил Сергей Коньков, а в основное время у победителей отличились Рихард Гюнге (8-я минута) и Дмитрий Огурцов (34), у гостей шайбы забросили Тимур Фаткуллин (27) и Кирилл Семенов (37).

«Нефтехимик» прервал серию из четырех поражений подряд в чемпионате КХЛ.

В следующем матче сезона «Нефтехимик» сыграет с омским «Авангардом» дома 27 января, а «Кузня» в тот же день на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

25.01.2017 19:00 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 3:2 Б Металлург Нк
(1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Назаров Сергей Бердников
Вратари
Андрей Кареев Рафаэль Хакимов 65:00 (В. Подъяпольский 65:00)
1-й период
07:08 Рихард Гюнге (Д. Секстон, Д. Огурцов)
2-й период
22:31 Андрей Первышин
26:08
Тимур Фаткуллин (Д. Вихарев, К. Семенов) 26:49
33:32 Дмитрий Огурцов (Р. Гюнге, Д. Секстон)
34:57 Богдан Якимов
36:13 Джефф Кинрейд
Андрей Таратухин 36:13
Кирилл Семенов (И. Скороходов, М. Скутар) 36:43
3-й период
44:53 Джефф Кинрейд
Эдуард Михайлов 44:53
Тимур Фаткуллин 47:31
Овертайм
64:56 Джефф Кинрейд
64:56 Джефф Кинрейд
Серия буллитов - победный бросок
С. Коньков
Статистика
35 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Нк
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Нефтехимик
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