«Спартак» потерпел десятое поражение подряд в КХЛ и потерял шансы на выход в плей-офф
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/.
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенные шайбы на счету Вадима Шипачева (35-я минута) и Ильи Ковальчука (44). У проигравших отличился Вячеслав Лещенко (28).
«Спартак» проиграл в десятый раз кряду в нынешнем сезоне и потерял шансы на выход в
В турнирной таблице Западной конференции
В следующей игре «Спартак» 27 января примет череповецкую «Северсталь», СКА в тот же день на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».
|Алексей Ярушкин
|Олег Знарок
|Маркус Свенссон 59:15
|Микко Коскинен
|1-й период
|00:27
|Лукаш Радил
|2-й период
|27:29
|Вячеслав Лещенко (В. Бердников, И. Мирнов)
|33:28
|Всеволод Сорокин
|33:50
|Вадим Бердников
|33:50
|Вадим Бердников
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов)
|34:05
|3-й период
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|43:14
|26
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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