Хоккеисты «Трактора» прервали серию поражений из 3 матчей в КХЛ, обыграв «Локомотив»

Встреча, прошедшая в среду в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей забили Александр Шаров (1-я минута) и Максим Якуценя (7, 12). У «Локомотива» отличился Павел Красковский (28).

«Локомотив» 27 января примет уфимский «Салават Юлаев», а «Трактор» в тот же день на выезде встретится с подмосковным «Витязем».