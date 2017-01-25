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25 января 2017, 21:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Трактора» прервали серию поражений из 3 матчей в КХЛ, обыграв «Локомотив»

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Хоккеисты челябинского «Трактора» прервали свою трехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв ярославский «Локомотив».

Встреча, прошедшая в среду в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей забили Александр Шаров (1-я минута) и Максим Якуценя (7, 12). У «Локомотива» отличился Павел Красковский (28).

«Локомотив» 27 января примет уфимский «Салават Юлаев», а «Трактор» в тот же день на выезде встретится с подмосковным «Витязем».

25.01.2017 19:00 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:3 Трактор
(0:3, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Судницин 11:45 (А. Мурыгин 11:45-58:10) Павел Францоуз
1-й период
Александр Шаров (Д. Пестунов, Кир. Кольцов) 00:38
Николай Белов 03:24
Максим Якуценя (П. Щехура, Кир. Кольцов) 06:37
Максим Якуценя (Ал. Кручинин) 11:45
19:47 Павел Красковский
2-й период
Артем Пеньковский 24:26
27:46 Павел Красковский (Д. Осипов, А. Полунин)
Владимир Денисов 30:13
Дерек Рой 32:02
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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