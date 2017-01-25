Хоккеисты «Трактора» прервали серию поражений из 3 матчей в КХЛ, обыграв «Локомотив»
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты челябинского «Трактора» прервали свою трехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв ярославский «Локомотив».
Встреча, прошедшая в среду в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей забили Александр Шаров (1-я минута) и Максим Якуценя (7, 12). У «Локомотива» отличился Павел Красковский (28).
«Локомотив» 27 января примет уфимский «Салават Юлаев», а «Трактор» в тот же день на выезде встретится с подмосковным «Витязем».
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Анвар Гатиятулин
Вратари
|Александр Судницин 11:45 (А. Мурыгин 11:45-58:10)
|Павел Францоуз
|1-й период
|Александр Шаров (Д. Пестунов, Кир. Кольцов)
|00:38
|Николай Белов
|03:24
|Максим Якуценя (П. Щехура, Кир. Кольцов)
|06:37
|Максим Якуценя (Ал. Кручинин)
|11:45
|19:47
|Павел Красковский
|2-й период
|Артем Пеньковский
|24:26
|27:46
|Павел Красковский (Д. Осипов, А. Полунин)
|Владимир Денисов
|30:13
|Дерек Рой
|32:02
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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