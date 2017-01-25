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25 января 2017, 21:50 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Сибири» в овертайме одержали победу над «Ак Барсом» в матче чемпионата КХЛ

КАЗАНЬ, 25 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты новосибирской «Сибири» обыграли казанский «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ.

«Сибирь» выиграла в Казани в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Голы у победителей забили Максим Игнатович (48-я минута матча) и Егор Миловзоров (65-я). У казанцев отличился Михаил Варнаков (26-я).

Хозяева вышли на игру без своего лучшего бомбардира Джастина Азеведо и капитана команды Александра Свитова, и, возможно, с этим были связаны не слишком острые действия нападения казанцев в первом периоде. Но и «Сибирь» не отметилась большим количеством опасных бросков, и только в большинстве гостям удалось потревожить Эмиля Гарипова.

Второй период начался с быстрого гола «Ак Барса». Федор Малыхин и Дмитрий Обухов убежали в контратаку, а шайбу в ворота отправил Михаил Варнаков, который прервал безголевую серию из 17 матчей. У казанцев хватало моментов, чтобы забить еще, они больше атаковали, а «Сибирь» в основном оборонялась. В третьем периоде игра проходила в схожем ключе, но на 48-й минуте хозяева остались в меньшинстве, и Максим Игнатович сравнял счет — 1:1. Несмотря на все усилия, «Ак Барс» ни до начала овертайма, ни в дополнительной пятиминутке забить не смог. А у «Сибири» за 10 секунд до окончания овертайма забил Егор Миловзоров.

Следующий матч «Ак Барс» проведет против новокузнецкого «Металлурга», а «Сибирь» в Тольятти сыграет с «Ладой». Игры пройдут 27 января.

25.01.2017 19:00 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 1:2 ОТ Сибирь
(0:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Андрей Скабелка
Вратари
Эмиль Гарипов Дэнни Тэйлор
1-й период
13:50 Федор Малыхин
2-й период
25:14 Михаил Варнаков (Ф. Малыхин, Д. Обухов)
25:41 Максим Лазарев
Степан Санников 25:41
Владислав Наумов 29:28
3-й период
Максим Шалунов 40:38
46:37 Андрей Попов
Максим Игнатович (З. Бойчак, В. Наумов) 47:54
54:50 Михаил Глухов
Максим Игнатович 54:50
Овертайм
Егор Миловзоров (К. Окулов) 64:50
Статистика
11 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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