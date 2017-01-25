Хоккеисты «Сибири» в овертайме одержали победу над «Ак Барсом» в матче чемпионата КХЛ

«Сибирь» выиграла в Казани в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Голы у победителей забили Максим Игнатович (48-я минута матча) и Егор Миловзоров (65-я). У казанцев отличился Михаил Варнаков (26-я).

Хозяева вышли на игру без своего лучшего бомбардира Джастина Азеведо и капитана команды Александра Свитова, и, возможно, с этим были связаны не слишком острые действия нападения казанцев в первом периоде. Но и «Сибирь» не отметилась большим количеством опасных бросков, и только в большинстве гостям удалось потревожить Эмиля Гарипова.

Второй период начался с быстрого гола «Ак Барса». Федор Малыхин и Дмитрий Обухов убежали в контратаку, а шайбу в ворота отправил Михаил Варнаков, который прервал безголевую серию из 17 матчей. У казанцев хватало моментов, чтобы забить еще, они больше атаковали, а «Сибирь» в основном оборонялась. В третьем периоде игра проходила в схожем ключе, но на 48-й минуте хозяева остались в меньшинстве, и Максим Игнатович сравнял счет — 1:1. Несмотря на все усилия, «Ак Барс» ни до начала овертайма, ни в дополнительной пятиминутке забить не смог. А у «Сибири» за 10 секунд до окончания овертайма забил Егор Миловзоров.

Следующий матч «Ак Барс» проведет против новокузнецкого «Металлурга», а «Сибирь» в Тольятти сыграет с «Ладой». Игры пройдут 27 января.