Вратарь «Спартака» Беспалов выбыл до конца сезона

Беспалов провел в нынешнем сезоне 25 матчей, отражая в среднем 92,6% бросков по воротам. Голкипер не выходил на лед с 15 января.

«Два дня назад Беспалов перенес операцию на ноге. Приступить к тренировкам он сможет только через четыре недели, поэтому, по всей видимости, сезон для Никиты завершен», — сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе столичного хоккейного клуба.