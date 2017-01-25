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25 января 2017, 20:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вратарь «Спартака» Беспалов выбыл до конца сезона

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вратарь московского «Спартака» Никита Беспалов выбыл до конца сезона КХЛ, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе команды.

Беспалов провел в нынешнем сезоне 25 матчей, отражая в среднем 92,6% бросков по воротам. Голкипер не выходил на лед с 15 января.

«Два дня назад Беспалов перенес операцию на ноге. Приступить к тренировкам он сможет только через четыре недели, поэтому, по всей видимости, сезон для Никиты завершен», — сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе столичного хоккейного клуба.

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