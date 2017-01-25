Хоккеисты «Лады» одержали победу над «Авангардом» в матче КХЛ

Матч в Тольятти завершился со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы у тольяттинской команды забросили Василий Стрельцов (12), Станислав Бочаров (25) и Виктор Комаров (40), у гостей отличился Николай Лемтюгов (23). Команды уже встречались в этом сезоне, в ноябре в Омске «Авангард» одержал победу со счетом 6:3.

В следующем матче «Лада» 27 января примет новосибирскую «Сибирь», а «Авангард» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».