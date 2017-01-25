Хоккеисты «Лады» одержали победу над «Авангардом» в матче КХЛ
ТОЛЬЯТТИ, 25 янв —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты «Лады» победили омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию поражений из четырех игр.
Матч в Тольятти завершился со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы у тольяттинской команды забросили Василий Стрельцов (12), Станислав Бочаров (25) и Виктор Комаров (40), у гостей отличился Николай Лемтюгов (23). Команды уже встречались в этом сезоне, в ноябре в Омске «Авангард» одержал победу со счетом 6:3.
В следующем матче «Лада» 27 января примет новосибирскую «Сибирь», а «Авангард» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Федор Канарейкин
Вратари
|Илья Ежов
|Олег Шилин 57:56
|1-й период
|11:30
|Василий Стрельцов (Д. Зернов, С. Бочаров)
|2-й период
|Николай Лемтюгов (В. Соботка)
|22:36
|24:49
|Станислав Бочаров (В. Стрельцов, Д. Зернов)
|Евгений Медведев
|31:50
|Илья Михеев
|38:21
|39:36
|Виктор Комаров (Е. Гуркин, М. Рыбин)
|3-й период
|Павел Махановский
|40:31
|42:50
|Ефим Гуркин
|50:38
|Станислав Бочаров
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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