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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28552782/
25 января 2017, 20:34 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Лады» одержали победу над «Авангардом» в матче КХЛ

ТОЛЬЯТТИ, 25 янв — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты «Лады» победили омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию поражений из четырех игр.

Матч в Тольятти завершился со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы у тольяттинской команды забросили Василий Стрельцов (12), Станислав Бочаров (25) и Виктор Комаров (40), у гостей отличился Николай Лемтюгов (23). Команды уже встречались в этом сезоне, в ноябре в Омске «Авангард» одержал победу со счетом 6:3.

В следующем матче «Лада» 27 января примет новосибирскую «Сибирь», а «Авангард» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

25.01.2017 18:00 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Лада 3:1 Авангард
(1:0, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
Артис Аболс Федор Канарейкин
Вратари
Илья Ежов Олег Шилин 57:56
1-й период
11:30 Василий Стрельцов (Д. Зернов, С. Бочаров)
2-й период
Николай Лемтюгов (В. Соботка) 22:36
24:49 Станислав Бочаров (В. Стрельцов, Д. Зернов)
Евгений Медведев 31:50
Илья Михеев 38:21
39:36 Виктор Комаров (Е. Гуркин, М. Рыбин)
3-й период
Павел Махановский 40:31
42:50 Ефим Гуркин
50:38 Станислав Бочаров
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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