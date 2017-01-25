Капризов побил рекорд Кузнецова по результативности для игроков до 20 лет в КХЛ

«Салават Юлаев» в среду проводит матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». 19-летний Капризов, на счету которого до матча было 40 очков, отметился шайбой и результативной передачей и довел счет очков до 42 (20+22).

Ранее лучшим результатом в истории КХЛ для хоккеистов в возрасте до двадцати лет было 41 очко (19+22), набранное Евгением Кузнецовым за «Трактор» в сезоне-2011/12.

Рекорд чемпионатов России был установлен Евгением Малкиным, набравшим 47 баллов (21+26) в регулярном чемпионате Суперлиги-2005/06.