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25 января 2017, 20:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Капризов побил рекорд Кузнецова по результативности для игроков до 20 лет в КХЛ

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов побил принадлежавший Евгению Кузнецову рекорд Континентальной хоккейной лиги по результативности в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте до двадцати лет.

«Салават Юлаев» в среду проводит матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». 19-летний Капризов, на счету которого до матча было 40 очков, отметился шайбой и результативной передачей и довел счет очков до 42 (20+22).

Ранее лучшим результатом в истории КХЛ для хоккеистов в возрасте до двадцати лет было 41 очко (19+22), набранное Евгением Кузнецовым за «Трактор» в сезоне-2011/12.

Рекорд чемпионатов России был установлен Евгением Малкиным, набравшим 47 баллов (21+26) в регулярном чемпионате Суперлиги-2005/06.

Салават Юлаев
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