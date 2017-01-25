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25 января 2017, 19:35 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Фанаты ХК «Спартак» пообещали не скандировать нецензурные выражения на матчах КХЛ

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фанаты «Спартака» пообещали, что больше не будут ругаться матом на матчах команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал глава службы безопасности красно-белых Роман Морозов.

Клуб был оштрафован КХЛ на 600 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений в матче чемпионата с ЦСКА. Увеличить
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«Спартак» был оштрафован КХЛ на 600 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений в последнем матче чемпионата лиги с ЦСКА.

«Мы проводим работу по предотвращению таких случаев. Только что поговорили с фанатами, они пообещали, что не будут больше этого делать», — сказал Морозов.

Следующий матч «Спартак» проведет дома в среду со СКА. Игра начнется на МСА «Лужники» в 19:30 мск.

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