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25 января 2017, 19:04 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Динамо» Миронов восстановился от травмы и сыграет в матче с «Салаватом Юлаевым»

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов полностью восстановился от последствий травмы руки и примет участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Миронов получил травму в составе сборной России в начале ноября в матче Евротура. Увеличить
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Миронов получил травму в составе сборной России в начале ноября в матче этапа Евротура против команды Чехии. У 22-летнего игрока был диагностирован надрыв капсулы кисти.

В текущем сезоне Миронов провел за «Динамо» 11 матчей, забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

Игра между «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» пройдет в среду на льду «ВТБ Ледового дворца» в Москве, она начнется в 19:30 мск.

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