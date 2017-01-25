Хоккеист «Динамо» Миронов восстановился от травмы и сыграет в матче с «Салаватом Юлаевым»
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов полностью восстановился от последствий травмы руки и примет участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщила
пресс-служба клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Миронов получил травму в составе сборной России в начале ноября в матче этапа Евротура против команды Чехии. У 22-летнего игрока был диагностирован надрыв капсулы кисти.
В текущем сезоне Миронов провел за «Динамо» 11 матчей, забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.
Игра между «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» пройдет в среду на льду «ВТБ Ледового дворца» в Москве, она начнется в 19:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter