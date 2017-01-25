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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28551679/
25 января 2017, 19:21 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Стали известны составы «Спартака» и СКА на матч КХЛ

Главные тренеры московского «Спартака» и петербургского СКА определились с составами команд на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.

Главные тренеры московского Спартака и петербургского <span class=error>СКА</span> определились с составами команд на очный матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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«Спартак»:
Свенссон (Трушков);
Провольнев — Гилрой, Глазачев — Стоа — Радил;
Кириллов — Бондарев, Лещенко — Бердников — Мирнов;
Сорокин — Дыбленко, Васильев — Бобров — Потапов;
Сергиенко, Стэплтон — Павлюков — Кляузов, Ли.

СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Белов — Хафизуллин, Гусев — Шипачёв — Дадонов;
Зуб — Рукавишников, Кетов — Коскиранта — Широков;
Рыков, Хохлачёв — Прохоркин — Каблуков, Дергачёв.

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