Лучший бомбардир «Ак Барса» Азеведо пропустит матч с «Сибирью»
КАЗАНЬ, 25 янв —
Р-Спорт. Хоккеист казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью», сообщается на официальном сайте клуба.
Встреча пройдет в среду в Казани. Причины пропуска Азеведо матча не указываются.
Азеведо является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в текущем регулярном чемпионате с 31 (12 заброшенных шайб и 19 результативных передач) очком в 52 матчах. В предыдущей встрече казанской команды — с уфимским «Салаватом Юлаевым», которая состоялась неделей ранее и завершилась домашней победой «Ак Барса» в овертайме (6:5), — он участие принимал, а всего в нынешнем сезоне пропустил только одну встречу.
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