Лучший бомбардир «Ак Барса» Азеведо пропустит матч с «Сибирью»

Встреча пройдет в среду в Казани. Причины пропуска Азеведо матча не указываются.

Азеведо является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в текущем регулярном чемпионате с 31 (12 заброшенных шайб и 19 результативных передач) очком в 52 матчах. В предыдущей встрече казанской команды — с уфимским «Салаватом Юлаевым», которая состоялась неделей ранее и завершилась домашней победой «Ак Барса» в овертайме (6:5), — он участие принимал, а всего в нынешнем сезоне пропустил только одну встречу.