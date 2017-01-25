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25 января 2017, 14:34 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Лучший бомбардир «Ак Барса» Азеведо пропустит матч с «Сибирью»

КАЗАНЬ, 25 янв — Р-Спорт. Хоккеист казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью», сообщается на официальном сайте клуба.

Встреча пройдет в среду в Казани. Причины пропуска Азеведо матча не указываются.

Азеведо является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в текущем регулярном чемпионате с 31 (12 заброшенных шайб и 19 результативных передач) очком в 52 матчах. В предыдущей встрече казанской команды — с уфимским «Салаватом Юлаевым», которая состоялась неделей ранее и завершилась домашней победой «Ак Барса» в овертайме (6:5), — он участие принимал, а всего в нынешнем сезоне пропустил только одну встречу.

Также матч с «Сибирью» из-за дисквалификации пропустит капитан «Ак Барса» нападающий Александр Свитов.

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