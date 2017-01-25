Фетисов: Интерес к российскому хоккею поднимется при равных финансовых условиях клубов
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Интерес к российскому хоккею будет расти при соблюдении одинаковых финансовых условий для клубов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
Порядка 10 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне в разное время имели задолженности по зарплатам перед игроками за текущий сезон.
«Если мы
По словам Фетисова, московскому «Спартаку» следовало бы сохранить или воссоздать команду, основа которой в 2014 году выиграла Кубок Харламова, присуждаемый победителю
«Молодежная команда могла бы быть перспективой и надеждой “Спартака”, но эту молодежь растащили. Бренд “Спартака” крутой. Надеюсь, что будут приняты
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