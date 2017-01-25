Фетисов: Интерес к российскому хоккею поднимется при равных финансовых условиях клубов

Порядка 10 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне в разное время имели задолженности по зарплатам перед игроками за текущий сезон.

«Если мы когда-либо примем решение создать одинаковые условия для всех клубов, то сможем поднять интерес к хоккею, — сказал Фетисов. — А пока то, что есть сейчас — это разочарование людей и имидж хоккея в целом».

По словам Фетисова, московскому «Спартаку» следовало бы сохранить или воссоздать команду, основа которой в 2014 году выиграла Кубок Харламова, присуждаемый победителю плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). «Спартак» пропустил из- за финансовых проблем сезон-2014/15.

«Молодежная команда могла бы быть перспективой и надеждой “Спартака”, но эту молодежь растащили. Бренд “Спартака” крутой. Надеюсь, что будут приняты какие-то решения», — сказал Фетисов.