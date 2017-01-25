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25 января 2017, 10:39 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Леонид Канарейкин: Внимательно следим за «Барысом»

Тренер «Авангарда» Леонид Канарейкин рассказал, что их команда готова к возможному противостоянию с астанинским «Барысом» на стадии плей-офф КХЛ.

Тренер Авангарда Леонид <span class=error>Канарейкин</span> рассказал что их команда готова к возможному противостоянию с <span class=error>астанинским</span> <span class=error>Барысом</span> на стадии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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— Скорее всего, на первом этапе вашем противником станет или «Барыс», или «Куньлунь», или «Адмирал». Согласны?
— Не совсем. Да, мы внимательно следим за «Барысом», где очень многое зависит от первой пятерки, «Куньлунем», где собрано много крепких легионеров, и «Адмиралом», который помимо игровых проблем добавляет, скажем так, транспортных.

В то же время не стал бы сбрасывать со счетов «Сибирь» и одного из наших ближайших соперников — «Нефтехимик», который во второй половине чемпионата значительно прибавил. В частности не так давно в Омске он нас обыграл, поэтому у «Авангарда», что называется, должок. Так что на пятничную игру в Нижнекамске настраивать команду не придется.

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