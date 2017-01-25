Леонид Канарейкин: Внимательно следим за «Барысом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Скорее всего, на первом этапе вашем противником станет или «Барыс», или «Куньлунь», или «Адмирал». Согласны?

— Не совсем. Да, мы внимательно следим за «Барысом», где очень многое зависит от первой пятерки, «Куньлунем», где собрано много крепких легионеров, и «Адмиралом», который помимо игровых проблем добавляет, скажем так, транспортных.

В то же время не стал бы сбрасывать со счетов «Сибирь» и одного из наших ближайших соперников — «Нефтехимик», который во второй половине чемпионата значительно прибавил. В частности не так давно в Омске он нас обыграл, поэтому у «Авангарда», что называется, должок. Так что на пятничную игру в Нижнекамске настраивать команду не придется.