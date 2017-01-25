Дастин Бойд: Волевые победы над таким соперником придают больше уверенности

— Мы медленно начали игру, долго раскачивались, но всё же нашли силы отыграться и повернуть ход матча в свою пользу. Волевые победы, причём над таким соперником как «Йокерит», придают больше уверенности в себе, к тому же мы взяли два очка.

— Ты в курсе, что это первая победа «Барыса» над «Йокеритом» в Хельсинки?

— Да, с ними всегда тяжело играть, быстрая команда, которая действует по системе, очень здорово действует в обороне. Хорошо, что мы смогли использовать большинство в основное время, хотя сыграли неаккуратно и одну шайбу пропустили, играя большинстве. Но Куч (Иван Кучин), забросил очень важный гол, который вернул нас в игру, дал хороший эмоциональный толчок. А в овертайме мы просто смогли использовать свой момент, сыграли с «холодной головой».