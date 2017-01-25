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25 января 2017, 9:24 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Дастин Бойд: Волевые победы над таким соперником придают больше уверенности

Автор первой заброшенной шайбы в матче с «Йокеритом» Дастин Бойд прокомментировал игру с финской командой, в которой «Барыс» одержал победу в овертайме, отыгравшись с 1:3.

Автор первой заброшенной шайбы в матче с <span class=error>Йокеритом</span> <span class=error>Дастин</span> <span class=error>Бойд</span> прокомментировал игру с финской командой в которой <span class=error>Барыс</span> одержал победу в овертайме отыгравшись с 1:3. Увеличить
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— Мы медленно начали игру, долго раскачивались, но всё же нашли силы отыграться и повернуть ход матча в свою пользу. Волевые победы, причём над таким соперником как «Йокерит», придают больше уверенности в себе, к тому же мы взяли два очка.

— Ты в курсе, что это первая победа «Барыса» над «Йокеритом» в Хельсинки?
— Да, с ними всегда тяжело играть, быстрая команда, которая действует по системе, очень здорово действует в обороне. Хорошо, что мы смогли использовать большинство в основное время, хотя сыграли неаккуратно и одну шайбу пропустили, играя большинстве. Но Куч (Иван Кучин), забросил очень важный гол, который вернул нас в игру, дал хороший эмоциональный толчок. А в овертайме мы просто смогли использовать свой момент, сыграли с «холодной головой».

— Повлиял ли как-нибудь на качество игры пятидневный перерыв после матча с «Металлургом»?
— Во время перерыва на Матч Звёзд у команды было время отдохнуть, восстановить силы перед последней выездной серией в регулярном чемпионате. Мы не совсем хорошо начали матч с «Йокеритом», но очень хорошо сыграли в третьем периоде и овертайме.

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