Дмитрий Шляхтин: ХК «Лада» в следующем сезоне продолжит выступать в КХЛ

ХК «Лада» будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне, пишет rsport.ru со ссылкой на вице-президента клуба и министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

«Лада» занимает предпоследнее 14-е место в Восточной конференции КХЛ за семь матчей до завершения регулярного чемпионата, сохраняя только теоретические шансы на выход в плей-офф. На протяжении всего сезона «Лада» испытывала финансовые проблемы, клуб имел многомесячные долги по зарплате перед игроками.

В конце декабря стало известно, что клуб получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области в размере 270 млн руб., ранее «Ладе» было выделено 50 млн из областного бюджета на покрытие долгов по зарплате.