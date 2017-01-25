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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28542262/
25 января 2017, 9:23 | Хоккей: КХЛ | Volga News

Дмитрий Шляхтин: ХК «Лада» в следующем сезоне продолжит выступать в КХЛ

На протяжении сезона «Лада» испытывала финансовые проблемы, клуб имел многомесячные долги по зарплате перед игроками.

ХК «Лада» будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне, пишет rsport.ru со ссылкой на вице-президента клуба и министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

«Лада» занимает предпоследнее 14-е место в Восточной конференции КХЛ за семь матчей до завершения регулярного чемпионата, сохраняя только теоретические шансы на выход в плей-офф. На протяжении всего сезона «Лада» испытывала финансовые проблемы, клуб имел многомесячные долги по зарплате перед игроками.

В конце декабря стало известно, что клуб получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области в размере 270 млн руб., ранее «Ладе» было выделено 50 млн из областного бюджета на покрытие долгов по зарплате.

«Лада» будет участвовать в КХЛ в следующем сезоне. Мы играем на те деньги, которые у нас есть, — сказал Шляхтин. — «Лада» — молодой клуб, который всегда основывался на своей мощной детско-спортивной школе, который без безумных денег добивался результатов. Был период, когда все это дело было развалено, а сейчас школа восстановлена. Рассчитываем, что мы будем выстраивать политику на своих воспитанниках. Да и в этом сезоне мы успешно сыграли с ведущими клубами страны.
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