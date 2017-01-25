Дмитрий Шляхтин: ХК «Лада» в следующем сезоне продолжит выступать в КХЛ
На протяжении сезона «Лада» испытывала финансовые проблемы, клуб имел многомесячные долги по зарплате перед игроками.
ХК «Лада» будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне, пишет rsport.ru со ссылкой на
«Лада» занимает предпоследнее 14-е место в Восточной конференции КХЛ за семь матчей до завершения регулярного чемпионата, сохраняя только теоретические шансы на выход в
В конце декабря стало известно, что клуб получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области в размере 270 млн руб., ранее «Ладе» было выделено 50 млн из областного бюджета на покрытие долгов по зарплате.
«Лада» будет участвовать в КХЛ в следующем сезоне. Мы играем на те деньги, которые у нас есть, — сказал Шляхтин. — «Лада» — молодой клуб, который всегда основывался на своей мощной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter