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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28541177/
25 января 2017, 4:42 | Хоккей: КХЛ | Вести Приморье

Приморский «Адмирал» разгромил «Медвешчак» из Загреба

24 января «Адмирал» переиграл в очередном домашнем матче «Медвешчак» из Загреба — 4:1. Дублем в этом матче вторую игру подряд отметился Роберт Саболич, еще две шайбы в составе «моряков» на свой счет записал Павел Макаренко.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ХК «Адмирал», для открытия счета в этой игре приморцам хватило первого же удаления гостей: Саболич с любимой точки — вершины правого круга вбрасывания — неотразимо с ходу щелкнул в ближний угол. 1:0.

Хорваты отыгрались на старте второго периода: Лессио из-за спины защитника по бильярдному подставил клюшку — 1:1.

«Моряки» ответили ремейком первого гола: снова сработала связка Ткачёв — Саболич. 2:1.

Третью шайбу презентовал Макаренко в сольном проходе — 3:1.

Через шесть минут Макаренко сделал первый в карьере в КХЛ дубль, завершив силовой проход Жафярова точным добиванием — 4:1.

Адмирал (Владивосток) — Медвешчак (Загреб) — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).

24 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5286 зрителей (5550).

Судьи: Кислов (Челябинск), Франё (Чехия).

Голы: 1:0 Саболич (Ткачёв, Блум, 8.44, б.), 1:1 Лессио (Безина, Крейчик, 21.05, б.), 2:1 Саболич (Ткачёв, 22.08), 3:1 Макаренко (Бартулис, Блум, 30.21), 4:1 Макаренко (Жафяров, 36.02).

Адмирал (16): Серебряков;.

Бартулис-к — Блум (2), Ткачёв (2) — Саюстов — Саболич (4);.

Моррисонн (2) — Волченков (4), Краснослободцев — Райт — Горшков;.

Земчёнок — Мнацян, Казаков — Макаренко — Жафяров;.

Курашов, Плотников — Фисенко (2) — Сигарёв, Алексеев.

Медвешчак (35+4 к.ш.): Гарнетт;.

Безина — Парлетт (25), Лессио (4) — Болдюк — Жиру;.

Катич — Крейчик, Аркалов — Перкович — Заношки (2);.

Смит — Ларкин, Воронин — Смейкал — Глумак-к (2);.

Козак (2); Миличич, Махбод.

Броски: 31 (9+14+8) — 30 (10+12+8).
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