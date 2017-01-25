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«Самое главное — это победа. Все старались и бились до конца. В конце пропустили обидную шайбу. Хотели взять все три очка, но самое главное, что довели игру до победы. Мы на каждый матч выходим биться, стараемся играть от начала и до конца по нашей системе. На давление стараемся не обращать внимания, просто выполняем поставленную задачу», — цитирует Карабаня пресс-служба клуба.

