Карабань: Минское «Динамо» хотело взять три очка, но главное — это победа
Нападающий минского «Динамо» Данила Карабань прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:4 ОТ).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Самое главное — это победа. Все старались и бились до конца. В конце пропустили обидную шайбу. Хотели взять все три очка, но самое главное, что довели игру до победы. Мы на каждый матч выходим биться, стараемся играть от начала и до конца по нашей системе. На давление стараемся не обращать внимания, просто выполняем поставленную задачу», — цитирует Карабаня
|24.01.2017 19:30
|Зрители 11670
|Регулярный чемпионат
|Минск-Арена
|Динамо Мн
|5:4 ОТ
|Автомобилист
|(2:1, 2:2, 0:1)
Главные тренеры
|Крэйг Вудкрофт
|Владимир Крикунов
Вратари
|Бен Скривенс
|Иван Лисутин 32:06 (В. Сохатский 32:06)
|1-й период
|06:44
|Евгений Лисовец (Ф. Петтерссон, М. Эллисон)
|Артем Гареев (Е. Журавлев, П. Коукал)
|09:02
|Валерий I Васильев
|15:11
|16:12
|Мэтт Эллисон (Ф. Петтерссон)
|Петр Коукал
|16:12
|Станислав Чистов
|18:01
|2-й период
|23:13
|Никита I Комаров
|24:09
|Роман Граборенко
|Михал Чайковски (А. Гареев)
|24:41
|Алексей Михнов (Д. Мегалинский, М. Чайковски)
|24:59
|Александр Романов
|29:14
|30:29
|Аарон Палушай (М. Эллисон, М-А. Граньяни)
|37:19
|Роман Граборенко (Ф. Петтерссон, М-А. Граньяни)
|39:52
|Мэтт Эллисон
|3-й период
|Алексей Михнов
|40:39
|44:32
|Александр Матерухин
|Алексей Михнов
|45:11
|45:56
|Александр Романов
|46:52
|49:02
|Никита I Комаров
|49:02
|Данила Карабань
|Евгений Чесалин
|49:02
|Томми Кивисте
|49:02
|53:51
|Александр Кулаков
|55:19
|Илья Шинкевич
|Александр Торченюк (А. Симаков)
|58:14
|Овертайм
|60:29
|Марк-Андре Граньяни (Ф. Петтерссон)
Статистика
|21
|Штрафное время
|29
|5
|Игра в большинстве
|7
|2
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter