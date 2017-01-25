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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28540702/
25 января 2017, 2:00 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Карабань: Минское «Динамо» хотело взять три очка, но главное — это победа

Нападающий минского «Динамо» Данила Карабань прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:4 ОТ).

Нападающий минского Динамо Данила <span class=error>Карабань</span> прокомментировал победу над Автомобилистом (5:4 ОТ). Увеличить
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«Самое главное — это победа. Все старались и бились до конца. В конце пропустили обидную шайбу. Хотели взять все три очка, но самое главное, что довели игру до победы. Мы на каждый матч выходим биться, стараемся играть от начала и до конца по нашей системе. На давление стараемся не обращать внимания, просто выполняем поставленную задачу», — цитирует Карабаня пресс-служба клуба.

24.01.2017 19:30 Зрители 11670 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 5:4 ОТ Автомобилист
(2:1, 2:2, 0:1)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Владимир Крикунов
Вратари
Бен Скривенс Иван Лисутин 32:06 (В. Сохатский 32:06)
1-й период
06:44 Евгений Лисовец (Ф. Петтерссон, М. Эллисон)
Артем Гареев (Е. Журавлев, П. Коукал) 09:02
Валерий I Васильев 15:11
16:12 Мэтт Эллисон (Ф. Петтерссон)
Петр Коукал 16:12
Станислав Чистов 18:01
2-й период
23:13 Никита I Комаров
24:09 Роман Граборенко
Михал Чайковски (А. Гареев) 24:41
Алексей Михнов (Д. Мегалинский, М. Чайковски) 24:59
Александр Романов 29:14
30:29 Аарон Палушай (М. Эллисон, М-А. Граньяни)
37:19 Роман Граборенко (Ф. Петтерссон, М-А. Граньяни)
39:52 Мэтт Эллисон
3-й период
Алексей Михнов 40:39
44:32 Александр Матерухин
Алексей Михнов 45:11
45:56
Александр Романов 46:52
49:02 Никита I Комаров
49:02 Данила Карабань
Евгений Чесалин 49:02
Томми Кивисте 49:02
53:51 Александр Кулаков
55:19 Илья Шинкевич
Александр Торченюк (А. Симаков) 58:14
Овертайм
60:29 Марк-Андре Граньяни (Ф. Петтерссон)
Статистика
21 Штрафное время 29
5 Игра в большинстве 7
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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Крэйг Вудкрофт: Минскому «Динамо» предстоит работать над хладнокровием

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над «Автомобилистом» (5:4) заявил, что увидел в игре подопечных положительные моменты, а также отметил, что доволен игрой нападающих Мэтта Эллисона и Данилы Карабаня.
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