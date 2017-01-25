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25 января 2017, 0:41 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Крэйг Вудкрофт: Минскому «Динамо» предстоит работать над хладнокровием

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над «Автомобилистом» (5:4) заявил, что увидел в игре подопечных положительные моменты, а также отметил, что доволен игрой нападающих Мэтта Эллисона и Данилы Карабаня.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт после победы над Автомобилистом (5:4) заявил что увидел в игре подопечных положительные моменты а также отметил что доволен игрой нападающих <span class=error>Мэтта</span> <span class=error>Эллисона</span> и Данилы <span class=error>Карабаня</span>. Увеличить
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«Динамо» идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Автомобилист» занимает 10-ю строчку на «Востоке».

— Игра была похожа на качели, — цитирует сайт «Динамо» Вудкрофта. — «Автомобилист» — команда, которая умеет здорово переходить из обороны в атаку и двигать шайбу. В некоторые моменты игры это доставляло нам определенные проблемы. Соперник растягивал нашу оборону и добавлял головной боли защитникам. В конце концов, я рад, что мы получили хороший результат. Я увидел улучшения в некоторых моментах, над другими нам еще предстоит работать. Во-первых, это перехваты, во-вторых — хладнокровие.

Сухая серия Эллисона? Нет, ничего особенного я ему не сказал. Просто попросил его больше бросать по воротам и создавать голевые моменты. В последних матчах он старался больше исполнить роль плеймейкера, а не страйкера. Он опасен, когда думает о бросках в первую очередь. Данила Карабань очень эффективно сыграл в своем амплуа сегодня. Когда предоставился шанс — он заступился за своего партнера по команде. Он привносит в команду запал и энергию. Мне нравится смотреть, как он играет.

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