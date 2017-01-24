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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28540276/
24 января 2017, 23:50 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Даллмэн превзошел рубеж в 300 очков за «Барыс» и провел 500-й матч в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (4:3 ОТ) защитник «Барыса» Кевин Даллмэн провел свой 500-й матч в лиге.

Помимо этой знаменательной для игрока цифры, 35-летний канадец отдал две голевые передачи, благодаря чему превзошел отметку в 300 очков за казахстанский клуб в КХЛ, заработав 301 балл.

Помимо «Барыса», хоккеист играл за СКА с 2012 по 2014 год. Всего в КХЛ на его счету 370 (129+241) очков в 500 встречах. Клуб из Астаны идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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