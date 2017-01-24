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24 января 2017, 23:45 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Рижское «Динамо» победило «Югру» по буллитам в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рижское «Динамо» одержало победу над «Югрой» со счетом 2:1 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Колтон Гиллис (44-я минута, «Динамо») и Егор Иванов (55, «Югра»). Победный буллит реализовал Филипп Толузаков.

«Югра» занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 59 очков в 52 встречах. «Динамо» (52) идет на последнем месте на Западе.

Остальные результаты игрового дня:

«Динамо» Минск — «Автомобилист» — 5:4 (ОТ).

«Йокерит» — «Барыс» — 3:4 (ОТ).

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