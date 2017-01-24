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24 января 2017, 23:33 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Лучший бомбардир «Медвешчака» Паре перешёл в «Женеву-Серветт»

Нападающий «Медвешчака» Франсис Паре решил закончить сезон в Швейцарской национальной лиге, в клубе «Женева-Серветт».

Об этом сообщается на официальном сайте хорватского клуба.

В текущем сезоне канадский форвард провёл за «Медвешчак» 51 матч, забросив 10 шайб и сделав 26 передач при показателе полезности «+1». Он является лучшим бомбардиром команды.

«Медвешчак» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 68 очков в 53 матчах, отставание от зоны плей-офф составляет 11 очков.

Медвешчак
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