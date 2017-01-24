Лучший бомбардир «Медвешчака» Паре перешёл в «Женеву-Серветт»

Об этом сообщается на официальном сайте хорватского клуба.



В текущем сезоне канадский форвард провёл за «Медвешчак» 51 матч, забросив 10 шайб и сделав 26 передач при показателе полезности «+1». Он является лучшим бомбардиром команды.



«Медвешчак» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 68 очков в 53 матчах, отставание от зоны плей-офф составляет 11 очков.