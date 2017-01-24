Лучший бомбардир «Медвешчака» Паре перешёл в «Женеву-Серветт»
Нападающий «Медвешчака» Франсис Паре решил закончить сезон в Швейцарской национальной лиге, в клубе «Женева-Серветт».
Об этом сообщается на официальном сайте хорватского клуба.
В текущем сезоне канадский форвард провёл за «Медвешчак» 51 матч, забросив 10 шайб и сделав 26 передач при показателе полезности «+1». Он является лучшим бомбардиром команды.
«Медвешчак» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 68 очков в 53 матчах, отставание от зоны
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