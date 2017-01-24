Московское «Динамо» перевело Андрея Миронова из списка травмированных
КХЛ опубликовала изменения в составах команд за
22—24 января.
«Авангард»:
— переведён из списка травмированных нападающий Хохряков Пётр;
— переведён из списка травмированных нападающий Соботка Владимир;
— продлено нахождение в списке травмированных Густафссона Эрика (по 30.01.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Пьянова Валентина (по 30.01.2017).
«Автомобилист»:
— переведён из списка травмированных защитник Андерсен Никлас (23.01.2017);
— переведён из МХЛ нападающий Рассейкин Максим;
— переведён из МХЛ нападающий Обидин Андрей;
— переведён из МХЛ вратарь Гросс Владислав.
«Амур»:
— продлено нахождение в списке травмированных Кацубы Станислава (по 27.02.2017).
«Ак Барс»:
— переведён в ВХЛ нападающий Чибисов Андрей;
— возвращён в ВХЛ защитник Пайгин Зият;
— возвращён в ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий.
«Динамо» Мск:
— переведён из списка травмированных защитник Миронов Андрей Ан. ;
— переведён в список травмированных защитник Робинсон Мэт (по 06.03.2017);
— переведён из ВХЛ защитник Соловьёв Максим;
— продлено нахождение в списке травмированных Рыбакова Александра (по 26.01.2017).
«Йокерит»:
— переведён из
«Куньлунь Ред Стар»:
— переведён из
«Локомотив»:
— переведён в список травмированных защитник Черепанов Никита (по 14.02.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Мосалёв Денис (по 29.01.2017);
— переведён в список травмированных защитник Кронвалль Стаффан (по 05.02.2017).
«Металлург» Нк:
— возвращён в МХЛ вратарь Старостин Иван;
— переведён из МХЛ вратарь Барышников Станислав.
«Нефтехимик»:
— переведён в список травмированных защитник Брынцев Александр (по 07.02.2017).
«Салават Юлаев»:
— переведён из списка травмированных нападающий Воробьёв Михаил.
«Слован»:
— переведён из МХЛ вратарь Павлас Христиан;
— возвращён из
«Спартак»
— переведён в ВХЛ нападающий Кляузов Илья.
«Торпедо»:
— переведён из списка травмированных нападающий Галузин Владимир.
«Трактор»:
— переведён из списка травмированных нападающий Кручинин Алексей;
— переведён из списка травмированных защитник Жульдиков Николай (16.01.2017);
— возвращён в ВХЛ защитник Жульдиков Николай.
ЦСКА:
— переведён в МХЛ вратарь Кожанов Константин.
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