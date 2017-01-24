Московское «Динамо» перевело Андрея Миронова из списка травмированных

«Авангард»:

— переведён из списка травмированных нападающий Хохряков Пётр;

— переведён из списка травмированных нападающий Соботка Владимир;

— продлено нахождение в списке травмированных Густафссона Эрика (по 30.01.2017);

— продлено нахождение в списке травмированных Пьянова Валентина (по 30.01.2017).



«Автомобилист»:

— переведён из списка травмированных защитник Андерсен Никлас (23.01.2017);

— переведён из МХЛ нападающий Рассейкин Максим;

— переведён из МХЛ нападающий Обидин Андрей;

— переведён из МХЛ вратарь Гросс Владислав.



«Амур»:

— продлено нахождение в списке травмированных Кацубы Станислава (по 27.02.2017).



«Ак Барс»:

— переведён в ВХЛ нападающий Чибисов Андрей;

— возвращён в ВХЛ защитник Пайгин Зият;

— возвращён в ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий.



«Динамо» Мск:

— переведён из списка травмированных защитник Миронов Андрей Ан. ;

— переведён в список травмированных защитник Робинсон Мэт (по 06.03.2017);

— переведён из ВХЛ защитник Соловьёв Максим;

— продлено нахождение в списке травмированных Рыбакова Александра (по 26.01.2017).



«Йокерит»:

— переведён из фарм-клуба защитник Раутанен Юхо.



«Куньлунь Ред Стар»:

— переведён из фарм-клуба нападающий Лахти Миика.



«Локомотив»:

— переведён в список травмированных защитник Черепанов Никита (по 14.02.2017);

— переведён в список травмированных нападающий Мосалёв Денис (по 29.01.2017);

— переведён в список травмированных защитник Кронвалль Стаффан (по 05.02.2017).



«Металлург» Нк:

— возвращён в МХЛ вратарь Старостин Иван;

— переведён из МХЛ вратарь Барышников Станислав.



«Нефтехимик»:

— переведён в список травмированных защитник Брынцев Александр (по 07.02.2017).



«Салават Юлаев»:

— переведён из списка травмированных нападающий Воробьёв Михаил.



«Слован»:

— переведён из МХЛ вратарь Павлас Христиан;

— возвращён из фарм-клуба защитник Лужа Патрик.



«Спартак»

— переведён в ВХЛ нападающий Кляузов Илья.



«Торпедо»:

— переведён из списка травмированных нападающий Галузин Владимир.



«Трактор»:

— переведён из списка травмированных нападающий Кручинин Алексей;

— переведён из списка травмированных защитник Жульдиков Николай (16.01.2017);

— возвращён в ВХЛ защитник Жульдиков Николай.



ЦСКА:

— переведён в МХЛ вратарь Кожанов Константин.