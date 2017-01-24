«Барыс» впервые в истории победил в Хельсинки
«Барыс» одержал первую победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) над финским «Йокеритом» на его льду, сообщает Sports.kz.
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Матч на арене «Хартвалл-Арене» в Хельсинки завершился победой казахстанской команды в овертайме — 4:3. В составе «Барыса» отличились Дастин Бойд, Найджел Доус и Иван Кучин, а победную шайбу забросил Брэндон Боченски.
Эта победа стала первой для «Барыса» в Хельсинки. До этого «Йокерит», выступающий в КХЛ с сезона-2014/15, одержал дома две победы — 2:0 и 4:2.
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