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24 января 2017, 23:06 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» впервые в истории победил в Хельсинки

«Барыс» одержал первую победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) над финским «Йокеритом» на его льду, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Барыс</span> одержал первую победу в Континентальной хоккейной лиге (<span class=error>КХЛ</span>) над финским <span class=error>Йокеритом</span> на его льду сообщает Sports.kz. Увеличить
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Матч на арене «Хартвалл-Арене» в Хельсинки завершился победой казахстанской команды в овертайме — 4:3. В составе «Барыса» отличились Дастин Бойд, Найджел Доус и Иван Кучин, а победную шайбу забросил Брэндон Боченски.

Эта победа стала первой для «Барыса» в Хельсинки. До этого «Йокерит», выступающий в КХЛ с сезона-2014/15, одержал дома две победы — 2:0 и 4:2.

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