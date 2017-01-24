«Барыс» отыгрался с двух шайб в матче с «Йокеритом» и вырвал победу в овертайме
Хоккеисты «Барыса» обыграли финский «Йокерит» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча, которая проходила 25 января в Хельсинки, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.
Вперед «Йокерит» вышел на 3-й минуте, когда отличился Брайан О́Нилл. На 12-й он уже выступил в роли ассистента, дав забить Петеру Регину. У «Барыса» единственную шайбу в первом периоде на 15-й минуте забросил Дастин Бойд, вместе с партнерами удачно сыгравший в большинстве.
Отыграться во втором периоде «Барыс» не смог и, более того, даже пропустил в меньшинстве — на 34-й минуте отличился Ниеми Мика.
В третьем периоде «Барысу» удалось спасти матч. На 42-й минуте в большинстве отставание сократил Найджел Доус, а на 56-й Иван Кучин сделал счет равным и перевел игру в овертайм. В дополнительное время волевую победу «Барысу» принес Брэндон Боченски — капитан отличился на 63-й минуте.
Для «Барыса» эта победа стала 27-й в сезоне. С 79 очками астанинский клуб идет на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь «Йокерит», потерпевший 27-е поражение, имеет 78 баллов и занимает девятую строчку на Западе.
Следующий матч «Барыс» проведет 26 января в Риге, где встретится с местным «Динамо». Начало матча — в 23:30 по времени Астаны.
|24.01.2017 19:30
|Зрители 9731
|Регулярный чемпионат
|Hartwall Arena
|Юкка Ялонен
|Эдуард Занковец
|Райан Запольски
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|02:47
|Брайан О`Нилл (Й.Б. Йенсен)
|12:05
|Петер Регин (Б. О`Нилл, П. Йормакка)
|14:17
|Йессе Йоэнсуу
|Дастин Бойд (Н. Доус, Б. Боченски)
|15:00
|18:49
|2-й период
|31:48
|Петтери Виртанен
|33:36
|Мика Ниеми
|3-й период
|40:00
|Оливер Лауридсен
|Брендан Шиннимин
|40:00
|40:14
|Йоонас Ялванти
|Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн)
|41:48
|45:44
|Йессе Йоэнсуу
|Иван Кучин (К. Пушкарев)
|55:42
|Овертайм
|61:42
|Марко Анттила
|Брэндон Боченски (К. Даллмэн)
|62:19
|12
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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