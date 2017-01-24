Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28539892/
24 января 2017, 22:45 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» отыгрался с двух шайб в матче с «Йокеритом» и вырвал победу в овертайме

Хоккеисты «Барыса» обыграли финский «Йокерит» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Решающим стал бросок капитана Брэндона <span class=error>Боченски</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, которая проходила 25 января в Хельсинки, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

Вперед «Йокерит» вышел на 3-й минуте, когда отличился Брайан О́Нилл. На 12-й он уже выступил в роли ассистента, дав забить Петеру Регину. У «Барыса» единственную шайбу в первом периоде на 15-й минуте забросил Дастин Бойд, вместе с партнерами удачно сыгравший в большинстве.

Отыграться во втором периоде «Барыс» не смог и, более того, даже пропустил в меньшинстве — на 34-й минуте отличился Ниеми Мика.

В третьем периоде «Барысу» удалось спасти матч. На 42-й минуте в большинстве отставание сократил Найджел Доус, а на 56-й Иван Кучин сделал счет равным и перевел игру в овертайм. В дополнительное время волевую победу «Барысу» принес Брэндон Боченски — капитан отличился на 63-й минуте.

Для «Барыса» эта победа стала 27-й в сезоне. С 79 очками астанинский клуб идет на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь «Йокерит», потерпевший 27-е поражение, имеет 78 баллов и занимает девятую строчку на Западе.

Следующий матч «Барыс» проведет 26 января в Риге, где встретится с местным «Динамо». Начало матча — в 23:30 по времени Астаны.

24.01.2017 19:30 Зрители 9731 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 3:4 ОТ Барыс
(2:1, 1:0, 0:2)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Эдуард Занковец
Вратари
Райан Запольски Хенрик Карлссон
1-й период
02:47 Брайан О`Нилл (Й.Б. Йенсен)
12:05 Петер Регин (Б. О`Нилл, П. Йормакка)
14:17 Йессе Йоэнсуу
Дастин Бойд (Н. Доус, Б. Боченски) 15:00
18:49
2-й период
31:48 Петтери Виртанен
33:36 Мика Ниеми
3-й период
40:00 Оливер Лауридсен
Брендан Шиннимин 40:00
40:14 Йоонас Ялванти
Найджел Доус (Б. Боченски, К. Даллмэн) 41:48
45:44 Йессе Йоэнсуу
Иван Кучин (К. Пушкарев) 55:42
Овертайм
61:42 Марко Анттила
Брэндон Боченски (К. Даллмэн) 62:19
Статистика
12 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
Новости Матчи Состав Статистика
Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
25 января

"Торпедо" и "Сарыарка" победили в гостях и продолжают лидировать в ВХЛ

"Барыс" отыгрался с двух шайб в матче с "Йокеритом" и вырвал победу в овертайме

Ислам, Шуменов, Жакиянов и даже Алимханулы украсят вечер бокса Головкин - Сондерс - Демьяненко