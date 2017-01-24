«Барыс» отыгрался с двух шайб в матче с «Йокеритом» и вырвал победу в овертайме

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Встреча, которая проходила 25 января в Хельсинки, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

Вперед «Йокерит» вышел на 3-й минуте, когда отличился Брайан О́Нилл. На 12-й он уже выступил в роли ассистента, дав забить Петеру Регину. У «Барыса» единственную шайбу в первом периоде на 15-й минуте забросил Дастин Бойд, вместе с партнерами удачно сыгравший в большинстве.

Отыграться во втором периоде «Барыс» не смог и, более того, даже пропустил в меньшинстве — на 34-й минуте отличился Ниеми Мика.

В третьем периоде «Барысу» удалось спасти матч. На 42-й минуте в большинстве отставание сократил Найджел Доус, а на 56-й Иван Кучин сделал счет равным и перевел игру в овертайм. В дополнительное время волевую победу «Барысу» принес Брэндон Боченски — капитан отличился на 63-й минуте.

Для «Барыса» эта победа стала 27-й в сезоне. С 79 очками астанинский клуб идет на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь «Йокерит», потерпевший 27-е поражение, имеет 78 баллов и занимает девятую строчку на Западе.

Следующий матч «Барыс» проведет 26 января в Риге, где встретится с местным «Динамо». Начало матча — в 23:30 по времени Астаны.