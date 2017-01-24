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24 января 2017, 23:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Капитан «Локомотива» Кронвалль пропустит еще минимум 4 игры чемпионата КХЛ

Капитан ярославского «Локомотива» Стаффан Кронвалль пропустит из-за травмы еще минимум четыре игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Кронвалль получил травму в выездной игре против нижегородского «Торпедо» (3:1) 19 января. В нынешнем сезоне 34-летний защитник провел 49 матчей, в которых набрал 18 очков (6 голов и 12 результативных передач).

«Стаффан Кронвалль точно пропустит ближайшие четыре матча “Локомотива”, защитник сможет выйти на лед уже после паузы на шведский этап Евротура (8—12 февраля)», — сообщил источник.

По информации «Р-Спорт», ожидается, что также находящийся в списке травмированных форвард «Локомотива» Денис Мосалев сможет помочь команде уже в выездных матчах против братиславского «Слована» (31 января) и «Медвешчака» из Загреба (2 февраля).

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