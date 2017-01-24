Капитан «Локомотива» Кронвалль пропустит еще минимум 4 игры чемпионата КХЛ

Кронвалль получил травму в выездной игре против нижегородского «Торпедо» (3:1) 19 января. В нынешнем сезоне 34-летний защитник провел 49 матчей, в которых набрал 18 очков (6 голов и 12 результативных передач).

«Стаффан Кронвалль точно пропустит ближайшие четыре матча “Локомотива”, защитник сможет выйти на лед уже после паузы на шведский этап Евротура ( 8—12 февраля )», — сообщил источник.

По информации «Р-Спорт», ожидается, что также находящийся в списке травмированных форвард «Локомотива» Денис Мосалев сможет помочь команде уже в выездных матчах против братиславского «Слована» (31 января) и «Медвешчака» из Загреба (2 февраля).