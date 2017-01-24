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24 января 2017, 23:00 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли в овертайме «Автомобилист»

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли в овертайме на своей площадке екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Обоим клубам, ведущим борьбу за место в восьмерке сильнейших, необходимы очки. В прошедшей встрече удача была на стороне подопечных Крэйга Вудкрофта.

Команда гостей, возглавляемая бывшим главным тренером сборной Беларуси Владимиром Крикуновым, постаралась на старте матча в «Минск-Арене» не уступать динамовцам в скорости. Высокий темп игры в этом сезоне подходит и белорусской команде, которая гораздо успешнее действует в нападении, чем в обороне. На седьмой минуте первого периода Евгений Лисовец вовремя сыграл на добивании у ворот «Автомобилиста» — 1:0. Гол, казалось, расставил акценты, и определил, кто будет в лидерах данного поединка. Однако уже на 10-й минуте точный бросок Артема Гареева позволил уральской дружине вернуть интригу. Еще до сирены на перерыв «зубры» смогли выйти вперед, удачно разыграв большинство. Автором заброшенной шайбы стал Мэтт Эллисон — 2:1.

После отдыха два подряд удаления в составе динамовцев позволили «Автомобилисту» выйти вперед в счете. Михал Чайковски и Алексей Михнов в течение 8 секунд дважды огорчили голкипера минчан Бена Скривенса — 3:2.

Игра в неравных составах стала определяющей в завершившейся встрече. На 31-й минуте нападающие хозяев Мэтт Эллисон и Аарон Палушай разыграли голевую комбинацию, которая позволила сделать счет на табло равным — 3:3. Под занавес периода Роман Граборенко вовремя подключился к атаке минчан и замкнул передачу Фредрика Петтерссона — 4:3.

В третьем периоде команды продолжили играть в открытый хоккей, по-прежнему с обеих сторон было много удалений и несколько потасовок. Однако минчанам не удалось удержать победный счет в основное время. На 59-й минуте Александр Торченюк от синей линии нанес бросок по воротам Бена Скривенса и позволил гостям перевести игру в овертайм. В дополнительное время едва ли не первая опасная атака «Динамо» увенчалась успехом. Мощным щелчком со средней дистанции окончательный счет в матче установил защитник хозяев Марк-Андре Граньяни.

После победы над «Автомобилистом» хоккеисты минского «Динамо» набрали 84 очка в 50 матчах и уверенно занимают шестую строку турнирной таблицы Западной конференции. Следующий матч в «Минск-Арене» подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 26 января против «Югры» из Ханты-Мансийска.

24.01.2017 19:30 Зрители 11670 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 5:4 ОТ Автомобилист
(2:1, 2:2, 0:1)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Владимир Крикунов
Вратари
Бен Скривенс Иван Лисутин 32:06 (В. Сохатский 32:06)
1-й период
06:44 Евгений Лисовец (Ф. Петтерссон, М. Эллисон)
Артем Гареев (Е. Журавлев, П. Коукал) 09:02
Валерий I Васильев 15:11
16:12 Мэтт Эллисон (Ф. Петтерссон)
Петр Коукал 16:12
Станислав Чистов 18:01
2-й период
23:13 Никита I Комаров
24:09 Роман Граборенко
Михал Чайковски (А. Гареев) 24:41
Алексей Михнов (Д. Мегалинский, М. Чайковски) 24:59
Александр Романов 29:14
30:29 Аарон Палушай (М. Эллисон, М-А. Граньяни)
37:19 Роман Граборенко (Ф. Петтерссон, М-А. Граньяни)
39:52 Мэтт Эллисон
3-й период
Алексей Михнов 40:39
44:32 Александр Матерухин
Алексей Михнов 45:11
45:56
Александр Романов 46:52
49:02 Никита I Комаров
49:02 Данила Карабань
Евгений Чесалин 49:02
Томми Кивисте 49:02
53:51 Александр Кулаков
55:19 Илья Шинкевич
Александр Торченюк (А. Симаков) 58:14
Овертайм
60:29 Марк-Андре Граньяни (Ф. Петтерссон)
Статистика
21 Штрафное время 29
5 Игра в большинстве 7
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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