Хоккеисты минского «Динамо» обыграли в овертайме «Автомобилист»

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Обоим клубам, ведущим борьбу за место в восьмерке сильнейших, необходимы очки. В прошедшей встрече удача была на стороне подопечных Крэйга Вудкрофта.

Команда гостей, возглавляемая бывшим главным тренером сборной Беларуси Владимиром Крикуновым, постаралась на старте матча в «Минск-Арене» не уступать динамовцам в скорости. Высокий темп игры в этом сезоне подходит и белорусской команде, которая гораздо успешнее действует в нападении, чем в обороне. На седьмой минуте первого периода Евгений Лисовец вовремя сыграл на добивании у ворот «Автомобилиста» — 1:0. Гол, казалось, расставил акценты, и определил, кто будет в лидерах данного поединка. Однако уже на 10-й минуте точный бросок Артема Гареева позволил уральской дружине вернуть интригу. Еще до сирены на перерыв «зубры» смогли выйти вперед, удачно разыграв большинство. Автором заброшенной шайбы стал Мэтт Эллисон — 2:1.

После отдыха два подряд удаления в составе динамовцев позволили «Автомобилисту» выйти вперед в счете. Михал Чайковски и Алексей Михнов в течение 8 секунд дважды огорчили голкипера минчан Бена Скривенса — 3:2.

Игра в неравных составах стала определяющей в завершившейся встрече. На 31-й минуте нападающие хозяев Мэтт Эллисон и Аарон Палушай разыграли голевую комбинацию, которая позволила сделать счет на табло равным — 3:3. Под занавес периода Роман Граборенко вовремя подключился к атаке минчан и замкнул передачу Фредрика Петтерссона — 4:3.

В третьем периоде команды продолжили играть в открытый хоккей, по-прежнему с обеих сторон было много удалений и несколько потасовок. Однако минчанам не удалось удержать победный счет в основное время. На 59-й минуте Александр Торченюк от синей линии нанес бросок по воротам Бена Скривенса и позволил гостям перевести игру в овертайм. В дополнительное время едва ли не первая опасная атака «Динамо» увенчалась успехом. Мощным щелчком со средней дистанции окончательный счет в матче установил защитник хозяев Марк-Андре Граньяни.