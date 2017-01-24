Хоккеисты минского «Динамо» обыграли в овертайме «Автомобилист»
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли в овертайме на своей площадке екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Обоим клубам, ведущим борьбу за место в восьмерке сильнейших, необходимы очки. В прошедшей встрече удача была на стороне подопечных Крэйга Вудкрофта.
Команда гостей, возглавляемая бывшим главным тренером сборной Беларуси Владимиром Крикуновым, постаралась на старте матча в «Минск-Арене» не уступать динамовцам в скорости. Высокий темп игры в этом сезоне подходит и белорусской команде, которая гораздо успешнее действует в нападении, чем в обороне. На седьмой минуте первого периода Евгений Лисовец вовремя сыграл на добивании у ворот «Автомобилиста» — 1:0. Гол, казалось, расставил акценты, и определил, кто будет в лидерах данного поединка. Однако уже на 10-й минуте точный бросок Артема Гареева позволил уральской дружине вернуть интригу. Еще до сирены на перерыв «зубры» смогли выйти вперед, удачно разыграв большинство. Автором заброшенной шайбы стал Мэтт Эллисон — 2:1.
После отдыха два подряд удаления в составе динамовцев позволили «Автомобилисту» выйти вперед в счете. Михал Чайковски и Алексей Михнов в течение 8 секунд дважды огорчили голкипера минчан Бена Скривенса — 3:2.
Игра в неравных составах стала определяющей в завершившейся встрече. На 31-й минуте нападающие хозяев Мэтт Эллисон и Аарон Палушай разыграли голевую комбинацию, которая позволила сделать счет на табло равным — 3:3. Под занавес периода Роман Граборенко вовремя подключился к атаке минчан и замкнул передачу Фредрика Петтерссона — 4:3.
В третьем периоде команды продолжили играть в открытый хоккей,
После победы над «Автомобилистом» хоккеисты минского «Динамо» набрали 84 очка в 50 матчах и уверенно занимают шестую строку турнирной таблицы Западной конференции. Следующий матч в «Минск-Арене» подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 26 января против «Югры» из
|24.01.2017 19:30
|Зрители 11670
|Регулярный чемпионат
|Минск-Арена
|Динамо Мн
|5:4 ОТ
|Автомобилист
|(2:1, 2:2, 0:1)
|Крэйг Вудкрофт
|Владимир Крикунов
|Бен Скривенс
|Иван Лисутин 32:06 (В. Сохатский 32:06)
|1-й период
|06:44
|Евгений Лисовец (Ф. Петтерссон, М. Эллисон)
|Артем Гареев (Е. Журавлев, П. Коукал)
|09:02
|Валерий I Васильев
|15:11
|16:12
|Мэтт Эллисон (Ф. Петтерссон)
|Петр Коукал
|16:12
|Станислав Чистов
|18:01
|2-й период
|23:13
|Никита I Комаров
|24:09
|Роман Граборенко
|Михал Чайковски (А. Гареев)
|24:41
|Алексей Михнов (Д. Мегалинский, М. Чайковски)
|24:59
|Александр Романов
|29:14
|30:29
|Аарон Палушай (М. Эллисон, М-А. Граньяни)
|37:19
|Роман Граборенко (Ф. Петтерссон, М-А. Граньяни)
|39:52
|Мэтт Эллисон
|3-й период
|Алексей Михнов
|40:39
|44:32
|Александр Матерухин
|Алексей Михнов
|45:11
|45:56
|Александр Романов
|46:52
|49:02
|Никита I Комаров
|49:02
|Данила Карабань
|Евгений Чесалин
|49:02
|Томми Кивисте
|49:02
|53:51
|Александр Кулаков
|55:19
|Илья Шинкевич
|Александр Торченюк (А. Симаков)
|58:14
|Овертайм
|60:29
|Марк-Андре Граньяни (Ф. Петтерссон)
|21
|Штрафное время
|29
|5
|Игра в большинстве
|7
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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