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24 января 2017, 22:50 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Есмантович: ПХК ЦСКА договорился с Андроновым о продлении контракта до 2019 года

Хоккейный клуб ЦСКА договорился с нападающим Сергеем Андроновым о продлении контракта на два сезона, сообщил агентству «Р-Спорт» временно исполняющий обязанности президента армейцев Игорь Есмантович.

Андронов выступает за ЦСКА с 2009 года с перерывом на сезоны-2012/13 и 2013/14, проведенные в клубах Американской хоккейной лиги. Действующее соглашение игрока истекает 30 апреля. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 47 матчей, в которых набрал 9 очков (5 голов и 4 результативных передачи) при показателе полезности «плюс 10».

«Хоккейный клуб ЦСКА договорился о продлении контракта с Сергеем Андроновым до 2019 года», — сказал Есмантович по телефону.

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