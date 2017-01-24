Тольяттинская «Лада» в следующем сезоне продолжит выступать в КХЛ

«Лада» занимает предпоследнее 14-е место в Восточной конференции КХЛ за семь матчей до завершения регулярного чемпионата, сохраняя только теоретические шансы на выход в плей-офф. На протяжении всего сезона «Лада» испытывала финансовые проблемы, клуб имел многомесячные долги по зарплате перед игроками.

В конце декабря стало известно, что клуб получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области в размере 270 млн рублей, ранее «Ладе» было выделено 50 млн из областного бюджета на покрытие долгов по зарплате. В ноябре президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил «Р-Спорт», что не исключает возможности сокращения количества клубов лиги после сезона-2016/17.