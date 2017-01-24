Тольяттинская «Лада» в следующем сезоне продолжит выступать в КХЛ
Тольяттинская «Лада» будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне, заявил агентству «Р-Спорт»
вице-президент клуба и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
«Лада» занимает предпоследнее 14-е место в Восточной конференции КХЛ за семь матчей до завершения регулярного чемпионата, сохраняя только теоретические шансы на выход в
В конце декабря стало известно, что клуб получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области в размере 270 млн рублей, ранее «Ладе» было выделено 50 млн из областного бюджета на покрытие долгов по зарплате. В ноябре президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил «Р-Спорт», что не исключает возможности сокращения количества клубов лиги после сезона-2016/17.
«Лада» будет участвовать в КХЛ в следующем сезоне. Мы играем на те деньги, которые у нас есть, — сказал Шляхтин по телефону. — «Лада» — молодой клуб, который всегда основывался на своей мощной
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