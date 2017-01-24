КХЛ оштрафовала Андрея Локтионова и Ярослава Дыбленко

1. «Локомотив» — «Металлург» Мг. Принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК «Локомотив» Андрея Локтионова наказание по правилу 537 в (Удар клюшкой) — малый штраф (2 мин) — на наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин + 20 мин) — и согласно п. 1.14.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.



2. «Спартак» — ЦСКА. Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Спартак» Ярослава Дыбленко наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин + 20 мин) — и согласно п. 1.12.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.