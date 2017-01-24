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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28538361/
24 января 2017, 19:21 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Александр Лукашенко: То, как хоккеисты минского «Динамо» вели себя на площадке — ни в какие ворота не лезет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике игру хоккеистов минского «Динамо» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Президент Белоруссии Александр <span class=error>Лукашенко</span> подверг критике игру хоккеистов минского Динамо в последнем матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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— Так, как вы себя вели на площадке, играя с «Динамо» (Рига), — это ни в одни ворота не лезет. Если бы соперники получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть.

Не забывайте, что 15 тысяч сидят на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа, — заявил Лукашенко.

Напомним, 19 января минское «Динамо» на своем льду уступило рижанам со счетом 1:3.

Белорусская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

19.01.2017 19:30 Зрители 13370 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:3 Динамо Р
(0:1, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Нормундс Сейейс
Вратари
Бен Скривенс 56:07 (К. Лаланд 56:07-58:21) Якуб Седлачек
1-й период
05:58 Кирилл Готовец
Георг Головков 08:49
11:23 Андрей Степанов
Гунтис Галвиньш (Ф. Толузаков) 12:17
2-й период
Гинтс Мейя 23:14
25:33 Александр Матерухин
25:33 Александр Матерухин
30:36 Александр Павлович
38:06 Кирилл Готовец
3-й период
Ральфс Фрейбергс 43:38
43:51 Аарон Палушай
45:04 Андрей Степанов (Р. Граборенко, А. Гаврус)
52:32 Сергей Дрозд
52:32 Сергей Дрозд
53:55 Марк-Андре Граньяни
Микс Индрашис (Л. Дарзиньш, Г. Галвиньш) 55:06
55:41 Андрей Стась
Филипп Толузаков (Тим Сестито) 56:07
Александр Ерофеев 59:34
Статистика
43 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 10
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо Р
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