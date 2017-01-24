Капитан ХК «Югра» Панов должен вернуться в строй в начале февраля

Панов получил травму в матче против загребского «Медвешчака» (1:4) 17 января. Нападающий в текущем сезоне провел 47 матчей, в которых набрал 15 очков (10 голов и 5 результативных передач). «Югра» начнет следующую домашнюю серию 1 февраля игрой против рижского «Динамо».

«Константин Панов должен выйти на лед в следующей домашней серии», — сказал Хацей по телефону.

«Югра» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 58 очков после 51 матча.