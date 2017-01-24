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24 января 2017, 19:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Капитан ХК «Югра» Панов должен вернуться в строй в начале февраля

Травмированный капитан «Югры» Константин Панов должен вернуться в строй в следующей домашней серии, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер ханты-мансийского клуба КХЛ Евгений Хацей.

Панов получил травму в матче против загребского «Медвешчака» (1:4) 17 января. Нападающий в текущем сезоне провел 47 матчей, в которых набрал 15 очков (10 голов и 5 результативных передач). «Югра» начнет следующую домашнюю серию 1 февраля игрой против рижского «Динамо».

«Константин Панов должен выйти на лед в следующей домашней серии», — сказал Хацей по телефону.

«Югра» занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 58 очков после 51 матча.

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