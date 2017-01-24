Что творится с «Салаватом»? Магии Захаркина приходит конец

Шутка ли, но в 2017 году «Салават Юлаев» победил всего дважды. В восьми проведённых матчах коллектив Игоря Захаркина с трудом по буллитам выиграл у «Ак Барса» в Казани, а также едва не оступился дома с доигрывающим сезон московским «Спартаком», который нынче обыгрывают все подряд. Повезло, что «Спартак» сам отдал тот матч. Если вспомнить концовку 2016 года, то и там юлаевцам похвастать нечем: отрезок из пяти поражений говорит сам за себя. Что происходит с «зелёным» механизмом и почему магия Игоря Захаркина перестала действовать на соперника?



Если серьёзно, то дело здесь совершенно не в магии и чарах. Уфа испытывает в какой-то степени схожие со «Спартаком» проблемы, просто они, в силу более мастеровитого состава, меньше бросаются в глаза. Кризис тренерского жанра заметен, да и усиление перед закрытием трансферного окна получилось скудным. Поэтому вопросы предъявляют не только Захаркину, но и генеральному менеджеру Леониду Вайсфельду. Место в зоне плей-офф вносит хоть какой-то позитив в сердца требовательной башкортостанской публики. Но такими темпами дело может дойти до форс-мажорных обстоятельств. Конечно, непопадание в восьмёрку сильнейших станет для «Салавата Юлаева» катастрофой. А в теории подобный вариант развития событий возможен.

Посмотрите на календарь уфимского клуба в концовке регулярного чемпионата. Из семи оставшихся игр «Салавату» предстоит встретиться с главными фаворитами Запада — СКА и ЦСКА. 25 января играть с окрепшим московским «Динамо», следом лететь в Ярославль, в гости к третьей команде конференции. Сражаться дома в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». Более-менее проходными можно назвать разве что матчи с «Северсталью» и «Ладой», но и здесь расслабиться не дадут. Тем более учитывая участившуюся способность коллектива Захаркина проваливать третьи периоды, о чём сам главный тренер завил на пресс-конференции после проигранной встречи в Подольске. Так что набирать очки придётся со скрипом.



Из объективных причин кризиса стоит отметить буквально замучившие команду травмы. Всё началось с того, что на длительные сроки выбыли форварды первого звена Григоренко и Энгквист. Со шведом позднее вынужденно пришлось расторгнуть контракт. После череды сотрясений можно завершить карьеру, такие случаи известны. Проблемы со зрением долго мешали выходу на лёд Григоренко, ещё одному ключевому хоккеисту. Сейчас Игорь играет, но до оптимальной формы далеко.



Серьёзную травму получил один из лучших снайперов «Салавата» Теему Хартикайнен. Его очень не хватает. Будет не хватать и Томаша Мертла, которого взяли прямо перед дедлайном на место ушедшего Энгквиста. У чеха, как и у его предшественника, диагностировано сотрясение. После матча с «Витязем» на МРТ отправили Евгения Бодрова. В случае неутешительного диагноза уфимцы потеряют ещё одного центрального нападающего. И это станет катастрофой. Пока точно известно, что с «Динамо» Бодров не сыграет. Давно находится на больничном Игорь Макаров.



Ещё одной причиной уфимского кризиса стала нестабильная игра первого номера среди вратарей Никласа Сведберга. Мы с коллегами долго общались с Игорем Захаркиным во время Недели звёзд в Уфе. Тренер подробно рассказывал, что Сведберг хорош в плей-офф и поэтому с ним сотрудничают, но психологические проблемы зачастую мешают скандинаву проявлять свои лучшие качества на регулярной основе. Сменщик в лице Андрея Гаврилова возложить на себя бремя лидера не готов. Захаркин свободно владеет шведским языком, часто разговаривает со Сведбергом, но особого толку от этого не видно. Большие претензии и к тренеру вратарей Кириллу Коренькову. Почему у него не играют оба голкипера?

Из причин субъективных нельзя не обратить внимание на не самые дружеские отношения внутри клуба. Недопонимание между Леонидом Вайсфельдом и Игорем Захаркиным было и есть. И это давно не секрет. Захаркин прежде всего недоволен селекционной работой генменеджера. Ведь боеспособного, топового состава у тренерского штаба нет на протяжении всего сезона. Кто-то травмируется, другой не впишется в модель игры, третий не готов. Не получилось подписать на самом флажке дозаявочной кампании центрального форварда Патрика Закриссона, выступающего за швейцарский «Лугано». Именно его, а не Мертла главный тренер видел в одной тройке с Умарком и Капризовым. Сделка сорвалась в самый последний момент. Захаркин, кстати, по ходу сезона мог покинуть команду и был готов подать в отставку, но хоккеисты вступились за тренера и попросили остаться. Поговаривают также, что после недавнего разгромного поражения от «Торпедо» (1:6) Игорь Владимирович снова мог уйти. Но не ушёл. Начатую работу нужно доделать.



Отдельный разговор о Кирилле Капризове. Так уж получилось, что «Салават Юлаев» в его нынешнем состоянии тащит на себе 19-летний хоккеист, ставший в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром недавнего чемпионата мира в Канаде. Возвращения Капризова и другого талантливого нападающего — Михаила Воробьёва — ждали в «Салавате» словно манны небесной. Увы, Воробьёв испытывает проблемы со здоровьем после удара коньком по голове, пропуская выезд, а вот Капризов уже догнал по заброшенным шайбам Хартикайнена. Фактор того, что клуб так сильно зависим от форварда-вундеркинда, безусловно, говорит о большом мастерстве и прогрессе Кирилла как спортсмена. Но ещё это говорит о неготовности или неспособности других хоккеистов показывать столь же современный и результативный хоккей. В один ряд с Капризовым сейчас можно поставить разве что Линуса Умарка. Лично я вообще считаю Умарка лучшим легионером в КХЛ. Не только по игровым, но и по человеческим качествам.