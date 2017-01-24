Что творится с «Салаватом»? Магии Захаркина приходит конец
«Салават Юлаев» всё реже радует уфимских болельщиков, проигрывая матч за матчем. Сможет ли Игорь Захаркин подготовить команду в
плей-офф?
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Видимо, что-то случилось...
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Шутка ли, но в 2017 году «Салават Юлаев» победил всего дважды. В восьми проведённых матчах коллектив Игоря Захаркина с трудом по буллитам выиграл у «Ак Барса» в Казани, а также едва не оступился дома с доигрывающим сезон московским «Спартаком», который нынче обыгрывают все подряд. Повезло, что «Спартак» сам отдал тот матч. Если вспомнить концовку 2016 года, то и там юлаевцам похвастать нечем: отрезок из пяти поражений говорит сам за себя. Что происходит с «зелёным» механизмом и почему магия Игоря Захаркина перестала действовать на соперника?
Если серьёзно, то дело здесь совершенно не в магии и чарах. Уфа испытывает в
Посмотрите на календарь уфимского клуба в концовке регулярного чемпионата. Из семи оставшихся игр «Салавату» предстоит встретиться с главными фаворитами Запада — СКА и ЦСКА. 25 января играть с окрепшим московским «Динамо», следом лететь в Ярославль, в гости к третьей команде конференции. Сражаться дома в «зелёном дерби» с «Ак Барсом».
Из объективных причин кризиса стоит отметить буквально замучившие команду травмы. Всё началось с того, что на длительные сроки выбыли форварды первого звена Григоренко и Энгквист. Со шведом позднее вынужденно пришлось расторгнуть контракт. После череды сотрясений можно завершить карьеру, такие случаи известны. Проблемы со зрением долго мешали выходу на лёд Григоренко, ещё одному ключевому хоккеисту. Сейчас Игорь играет, но до оптимальной формы далеко.
Серьёзную травму получил один из лучших снайперов «Салавата» Теему Хартикайнен. Его очень не хватает. Будет не хватать и Томаша Мертла, которого взяли прямо перед дедлайном на место ушедшего Энгквиста. У чеха, как и у его предшественника, диагностировано сотрясение. После матча с «Витязем» на МРТ отправили Евгения Бодрова. В случае неутешительного диагноза уфимцы потеряют ещё одного центрального нападающего. И это станет катастрофой. Пока точно известно, что с «Динамо» Бодров не сыграет. Давно находится на больничном Игорь Макаров.
Ещё одной причиной уфимского кризиса стала нестабильная игра первого номера среди вратарей Никласа Сведберга. Мы с коллегами долго общались с Игорем Захаркиным во время Недели звёзд в Уфе. Тренер подробно рассказывал, что Сведберг хорош в
Из причин субъективных нельзя не обратить внимание на не самые дружеские отношения внутри клуба. Недопонимание между Леонидом Вайсфельдом и Игорем Захаркиным было и есть. И это давно не секрет. Захаркин прежде всего недоволен селекционной работой генменеджера. Ведь боеспособного, топового состава у тренерского штаба нет на протяжении всего сезона.
Отдельный разговор о Кирилле Капризове. Так уж получилось, что «Салават Юлаев» в его нынешнем состоянии тащит на себе 19-летний хоккеист, ставший в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром недавнего чемпионата мира в Канаде. Возвращения Капризова и другого талантливого нападающего — Михаила Воробьёва — ждали в «Салавате» словно манны небесной. Увы, Воробьёв испытывает проблемы со здоровьем после удара коньком по голове, пропуская выезд, а вот Капризов уже догнал по заброшенным шайбам Хартикайнена. Фактор того, что клуб так сильно зависим от
Делаем вывод из всего вышесказанного. Ситуация в «Салавате Юлаеве» если не критическая, то очень непростая. Есть над чем всерьёз задуматься, однако принимать
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