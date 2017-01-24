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24 января 2017, 18:25 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» проведет оставшиеся домашние матчи КХЛ в ретро-форме

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» проведет оставшиеся домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ретро-форме. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Прототипом обновленной формы стала экипировка, в которой команда мастеров завоевала Кубок Гагарина в 2013 году. Игровые свитера воссозданы по мотивам эскизов 40−50-х годов прошлого века», говорится в сообщении.

Выход игроков на лед в ретро-форме приурочен к 70-летию «Динамо» и всего отечественного хоккея. До окончания регулярного чемпионата КХЛ команда проведет домашние матчи против уфимского «Салавата Юлаева», магнитогорского «Металлурга», хабаровского «Амура», владивостокского «Адмирала» и пекинского «Куньлунь Ред Стар».

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