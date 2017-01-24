Московское «Динамо» проведет оставшиеся домашние матчи КХЛ в ретро-форме
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» проведет оставшиеся домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в
ретро-форме. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Прототипом обновленной формы стала экипировка, в которой команда мастеров завоевала Кубок Гагарина в 2013 году. Игровые свитера воссозданы по мотивам эскизов 40−50-х годов прошлого века», говорится в сообщении.
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