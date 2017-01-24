Московское «Динамо» проведет оставшиеся домашние матчи КХЛ в ретро-форме

«Прототипом обновленной формы стала экипировка, в которой команда мастеров завоевала Кубок Гагарина в 2013 году. Игровые свитера воссозданы по мотивам эскизов 40−50-х годов прошлого века», говорится в сообщении.

Выход игроков на лед в ретро-форме приурочен к 70-летию «Динамо» и всего отечественного хоккея. До окончания регулярного чемпионата КХЛ команда проведет домашние матчи против уфимского «Салавата Юлаева», магнитогорского «Металлурга», хабаровского «Амура», владивостокского «Адмирала» и пекинского «Куньлунь Ред Стар».