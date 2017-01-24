Защитник «Витязя» Алексей Семёнов дисквалифицирован на один матч
СДК КХЛ вынес решение по эпизоду матча «Витязь» — «Салават Юлаев», состоявшегося 23 января 2017 года.
Защитник хозяев Алексей Семёнов был наказан дисциплинарным штрафом (10 мин.), который стал для игрока третьим в нынешнем сезоне. В связи с этим, согласно п. 4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ, на него накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
|23.01.2017 19:30
|Зрители 4347
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец "Витязь"
|Витязь
|4:3 Б
|Салават Юлаев
|(0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Игорь Захаркин
Вратари
|Игорь Сапрыкин
|Никлас Сведберг
|1-й период
|Кирилл Капризов (Д. Куляш, Л. Умарк)
|03:54
|2-й период
|20:47
|Игорь Головков
|Игорь Григоренко
|21:13
|Захар Арзамасцев
|22:21
|Кирилл Капризов (Л. Умарк)
|23:16
|Дмитрий I Макаров
|25:36
|26:17
|Миро Аалтонен (А. Копейкин)
|28:44
|Максим Афиногенов
|Денис Паршин
|34:22
|37:06
|Евгений Катичев
|3-й период
|Захар Арзамасцев
|45:47
|46:36
|Якуб Ержабек (А. Копейкин)
|47:48
|Алексей II Семенов
|47:48
|Алексей II Семенов
|50:30
|Алексей Копейкин (М. Аалтонен)
|Энвер Лисин
|55:00
Серия буллитов - победный бросок
|А. Копейкин
Статистика
|18
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter