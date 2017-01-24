Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28537236/
24 января 2017, 17:46 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Витязя» Алексей Семёнов дисквалифицирован на один матч

СДК КХЛ вынес решение по эпизоду матча «Витязь» — «Салават Юлаев», состоявшегося 23 января 2017 года.

Защитник хозяев Алексей Семёнов был наказан дисциплинарным штрафом (10 мин.), который стал для игрока третьим в нынешнем сезоне. В связи с этим, согласно п. 4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ, на него накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

23.01.2017 19:30 Зрители 4347 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 4:3 Б Салават Юлаев
(0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Валерий Белов Игорь Захаркин
Вратари
Игорь Сапрыкин Никлас Сведберг
1-й период
Кирилл Капризов (Д. Куляш, Л. Умарк) 03:54
2-й период
20:47 Игорь Головков
Игорь Григоренко 21:13
Захар Арзамасцев 22:21
Кирилл Капризов (Л. Умарк) 23:16
Дмитрий I Макаров 25:36
26:17 Миро Аалтонен (А. Копейкин)
28:44 Максим Афиногенов
Денис Паршин 34:22
37:06 Евгений Катичев
3-й период
Захар Арзамасцев 45:47
46:36 Якуб Ержабек (А. Копейкин)
47:48 Алексей II Семенов
47:48 Алексей II Семенов
50:30 Алексей Копейкин (М. Аалтонен)
Энвер Лисин 55:00
Серия буллитов - победный бросок
А. Копейкин
Статистика
18 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России