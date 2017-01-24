Защитник «Витязя» Алексей Семёнов дисквалифицирован на один матч

Защитник хозяев Алексей Семёнов был наказан дисциплинарным штрафом (10 мин.), который стал для игрока третьим в нынешнем сезоне. В связи с этим, согласно п. 4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ, на него накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.