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24 января 2017, 16:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вудкрофт: «Динамо» понимает, насколько важно бороться за победу в каждом матче

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался о предстоящем матче с «Автомобилистом».

«Как всегда, мы серьёзно отнесёмся к сегодняшнему матчу и возможностям оппонентов. “Автомобилист” сейчас находится в самом разгаре гонки за плей-офф в своей конференции. Им есть за что сражаться сегодня. Они здорово перемещают шайбу на льду, поэтому сегодня для нас будет очень важно хорошо обдумывать то, куда мы будем отправлять шайбу. У “Авто” здорово получаются атаки с ходу, поэтому особое внимание мы уделим защитникам, нам необходимо не позволить гостям быстро начинать свои молниеносные атаки. Сегодня нам надо собраться и прервать череду поражений. Надо собрать все свои командные навыки, чтобы показать хороший уровень игры. Мы должны понимать, на каком этапе сезона мы находимся сейчас и насколько важно бороться за победу в каждом матче.

Что касается состава, сегодня вернутся Никита Комаров и Александр Кулаков. Нам очень не хватало атлетичности Никиты в последнем матче, а Саша здорово может сыграть в защите и в атаке. К тому же Александр обладает хорошими лидерскими качествами, которые нам также пригодятся сегодня», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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