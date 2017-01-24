Вудкрофт: «Динамо» понимает, насколько важно бороться за победу в каждом матче
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался о предстоящем матче с «Автомобилистом».
«Как всегда, мы серьёзно отнесёмся к сегодняшнему матчу и возможностям оппонентов. “Автомобилист” сейчас находится в самом разгаре гонки за
Что касается состава, сегодня вернутся Никита Комаров и Александр Кулаков. Нам очень не хватало атлетичности Никиты в последнем матче, а Саша здорово может сыграть в защите и в атаке. К тому же Александр обладает хорошими лидерскими качествами, которые нам также пригодятся сегодня», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
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