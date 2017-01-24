Дубли Саболича и Макаренко принесли «Адмиралу» победу над «Медвешчаком» в матче КХЛ

Игра, прошедшая во вторник во Владивостоке, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). В составе «Адмирала» по две шайбы забросили Роберт Саболич (9-я и 23-я минуты) и Павел Макаренко (31, 37). У «Медвешчака» гол на счету Лукаса Лессио (22).

«Адмирал» после 53 матчей набрал 75 очков и идет седьмым в таблице Восточной конференции, «Медвешчак» с 68 баллами после 53 игр занимает 11-е место на Западе.

Следующий матч команда из Владивостока проведет дома 28 января против братиславского «Слована». «Медвешчак» 26 января отправится в гости к хабаровскому «Амуру».