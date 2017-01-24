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24 января 2017, 15:23 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Дубли Саболича и Макаренко принесли «Адмиралу» победу над «Медвешчаком» в матче КХЛ

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» на своей арене нанесли поражение загребскому «Медвешчаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра, прошедшая во вторник во Владивостоке, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). В составе «Адмирала» по две шайбы забросили Роберт Саболич (9-я и 23-я минуты) и Павел Макаренко (31, 37). У «Медвешчака» гол на счету Лукаса Лессио (22).

«Адмирал» после 53 матчей набрал 75 очков и идет седьмым в таблице Восточной конференции, «Медвешчак» с 68 баллами после 53 игр занимает 11-е место на Западе.

Следующий матч команда из Владивостока проведет дома 28 января против братиславского «Слована». «Медвешчак» 26 января отправится в гости к хабаровскому «Амуру».

24.01.2017 12:30 Зрители 5286 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Адмирал 4:1 Медвешчак
(1:0, 3:1, 0:0)
Главные тренеры
Александр Андриевский Горди Дуайер
Вратари
Никита Серебряков 59:42 Майкл Гарнетт
1-й период
07:47
08:44 Роберт Саболич (Дж. Блум, В. Ткачев)
14:29 Джонатон Блум
Томислав Заношки 17:28
2-й период
20:17 Владимир I Ткачев
Лукас Лессио (Г. Безина, Я. Крейчик) 21:05
22:08 Роберт Саболич (В. Ткачев, Д. Саюстов)
Лукас Лессио 25:30
28:18 Шейон Моррисонн
Лукаш Козак 28:18
30:21 Павел Макаренко (Дж. Блум, О. Бартулис)
Майк Глумак 31:32
36:02 Павел Макаренко
38:02 Антон Волченков
Блэйк Парлетт 38:02
Блэйк Парлетт 38:02
38:59 Роберт Саболич
38:59 Роберт Саболич
3-й период
45:53
53:24 Михаил Фисенко
54:32 Антон Волченков
Овертайм
Лукас Лессио 60:00
Статистика
16 Штрафное время 39
7 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Медвешчак
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Адмирал
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Новости КХЛ

Медведев: «Медвешчак» старается любыми способами пополнить бюджет

Медведев: «Медвешчак» старается любыми способами пополнить бюджет

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорватский «Медвешчак» старается любым способом пополнить клубный бюджет, в том числе продавая игроков по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ Александр Медведев.
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