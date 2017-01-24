Дубли Саболича и Макаренко принесли «Адмиралу» победу над «Медвешчаком» в матче КХЛ
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» на своей арене нанесли поражение загребскому «Медвешчаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра, прошедшая во вторник во Владивостоке, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). В составе «Адмирала» по две шайбы забросили Роберт Саболич (9-я и 23-я минуты) и Павел Макаренко (31, 37). У «Медвешчака» гол на счету Лукаса Лессио (22).
«Адмирал» после 53 матчей набрал 75 очков и идет седьмым в таблице Восточной конференции, «Медвешчак» с 68 баллами после 53 игр занимает 11-е место на Западе.
Следующий матч команда из Владивостока проведет дома 28 января против братиславского «Слована». «Медвешчак» 26 января отправится в гости к хабаровскому «Амуру».
|24.01.2017 12:30
|Зрители 5286
|Регулярный чемпионат
|"Фетисов Арена"
Главные тренеры
|Александр Андриевский
|Горди Дуайер
Вратари
|Никита Серебряков 59:42
|Майкл Гарнетт
|1-й период
|07:47
|08:44
|Роберт Саболич (Дж. Блум, В. Ткачев)
|14:29
|Джонатон Блум
|Томислав Заношки
|17:28
|2-й период
|20:17
|Владимир I Ткачев
|Лукас Лессио (Г. Безина, Я. Крейчик)
|21:05
|22:08
|Роберт Саболич (В. Ткачев, Д. Саюстов)
|Лукас Лессио
|25:30
|28:18
|Шейон Моррисонн
|Лукаш Козак
|28:18
|30:21
|Павел Макаренко (Дж. Блум, О. Бартулис)
|Майк Глумак
|31:32
|36:02
|Павел Макаренко
|38:02
|Антон Волченков
|Блэйк Парлетт
|38:02
|Блэйк Парлетт
|38:02
|38:59
|Роберт Саболич
|38:59
|Роберт Саболич
|3-й период
|45:53
|53:24
|Михаил Фисенко
|54:32
|Антон Волченков
|Овертайм
|Лукас Лессио
|60:00
Статистика
|16
|Штрафное время
|39
|7
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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