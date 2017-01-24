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24 января 2017, 15:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Слована» одержали 7-ю победу подряд в «регулярке» КХЛ, обыграв «Амур»

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Хоккеисты хабаровского «Амура» проиграли братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

МОСКВА 24 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Хоккеисты хабаровского Амура проиграли братиславскому <span class=error>Словану</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Джефф Таффе (7-я минута) и Лукаш Вопелка (43). У «Амура» отличился Олег Ли (50).

В следующем матче «Амур» 26 января примет загребский «Медвешчак», а «Слован», продливший свою серию побед до 7 игр, в тот же день на выезде встретится с «Куньлунем» (Пекин).

24.01.2017 12:30 Зрители 7000 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Амур 1:2 Слован
(0:1, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Милош Ржига
Вратари
Юха Метсола 59:45 Барри Браст
1-й период
Джефф Тэйфф (М. Серсен, Дж. Чичу) 06:19
13:12 Никита Камалов
2-й период
27:26 Вячеслав Ушенин
28:21 Максим Кондратьев
Жига Еглич 28:21
3-й период
Лукаш Вопелька (М. Росандич, И. Шварни) 42:34
45:58 Виталий Атюшов
Юрай Шишка 45:58
49:31 Олег Ли (Вл. Ушенин, Н. Камалов)
Андрей Штясны 50:07
53:33 Кирилл Капустин
Статистика
10 Штрафное время 6
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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