Хоккеисты «Слована» одержали 7-ю победу подряд в «регулярке» КХЛ, обыграв «Амур»

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Встреча, прошедшая во вторник в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Джефф Таффе (7-я минута) и Лукаш Вопелка (43). У «Амура» отличился Олег Ли (50).

В следующем матче «Амур» 26 января примет загребский «Медвешчак», а «Слован», продливший свою серию побед до 7 игр, в тот же день на выезде встретится с «Куньлунем» (Пекин).