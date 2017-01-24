Хоккеисты «Слована» одержали 7-ю победу подряд в «регулярке» КХЛ, обыграв «Амур»
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты хабаровского «Амура» проиграли братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая во вторник в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Джефф Таффе (7-я минута) и Лукаш Вопелка (43). У «Амура» отличился Олег Ли (50).
В следующем матче «Амур» 26 января примет загребский «Медвешчак», а «Слован», продливший свою серию побед до 7 игр, в тот же день на выезде встретится с «Куньлунем» (Пекин).
Главные тренеры
|Андрей Мартемьянов
|Милош Ржига
Вратари
|Юха Метсола 59:45
|Барри Браст
|1-й период
|Джефф Тэйфф (М. Серсен, Дж. Чичу)
|06:19
|13:12
|Никита Камалов
|2-й период
|27:26
|Вячеслав Ушенин
|28:21
|Максим Кондратьев
|Жига Еглич
|28:21
|3-й период
|Лукаш Вопелька (М. Росандич, И. Шварни)
|42:34
|45:58
|Виталий Атюшов
|Юрай Шишка
|45:58
|49:31
|Олег Ли (Вл. Ушенин, Н. Камалов)
|Андрей Штясны
|50:07
|53:33
|Кирилл Капустин
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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